Maria De Filippi è pronta a tornare sul piccolo schermo con Amici Speciali, il nuovo format ai tempi del coronavirus che vede la partecipazione degli ex concorrenti più famosi del talent show di canale 5

Maria De Filippi è pronta a tornare, anche se tecnicamente non è mai andata via, di nuovo sul piccolo schermo degli italiani e, come nel caso di Uomini e Donne, con un format completamente nuovo riadattato ai tempi del coronavirus.

Negli scorsi mesi, infatti, si è a lungo parlato di Amici All Stars, la versione del talent show che prevedeva il ritorno degli ex concorrenti che più hanno avuto successo nel mondo dello spettacolo, ma gli stessi autori non sapevano se il progetto sarebbe andato in porto visti i tempi che corrono.

Ora, a distanza di settimane, è possibile confermare la messa in onda del programma, previsto per Maggio, ma con un nome diverso e con un format differente. Ad annunciare la notizia è l’account Instagram ufficiale della trasmissione.

Tenetevi forte, quindi, Maria De Filippi torna con Amici Speciali.

Amici All Stars diventa Amici Speciali: il format di Maria De Filippi ai tempi del coronavirus

Come anticipato, Amici All Stars è diventato Amici Speciali. Lo scopo del programma, inizialmente, era quello di vedere sfidarsi le vecchie glorie del talent di Maria De Filippi, invece ora le dinamiche del gioco sono radicalmente cambiate. Come funzionerà?

Gli artisti in gara continueranno ad esibirsi, tra l’altro nel cast è stato confermato Javier Rojas, ma con lo scopo di donare un’importante somma in beneficenza. Il tutto, tra l’altro, è sponsorizzato da Tim.

Maria De Filippi è pronta a tornare con Amici Speciali, sperando che questa nuova versione del format convinca il pubblico a casa che è rimasto insoddisfatto del ritorno di Uomini e Donne.