Fedez | La sua torta per Chiara è terribile, parola di Iginio Massari

Fedez ha deciso di preparare una torta per il compleanno di Chiara, ma la pasticceria non è esattamente il suo forte. Ecco come ha commentato Iginio Massari e come ha reagito lei!

Per il compleanno di Chiara, Fedez ha deciso di prepararle una torta a sorpresa. Per farlo il cantante ha scelto la strada più semplice.

L’idea di base era di far preparare il pan di Spagna a qualcun altro e di assemblare la torta nel modo più carino possibile. E proprio sul “carino” c’è stato qualche problema.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta super semplice per una torta di compleanno

Tutto fiero per la sua opera, Fedez ha deciso di chiamare Iginio Massari, il grande pasticciere che ormai è diventato un carissimo amico di famiglia. Nel dare il suo parare il maestro Massari ha completamente distrutto le speranze di Fedez! Almeno Chiara ha gradito (o almeno ha apprezzato lo sforzo).

Fedez e la torta per Chiara: poteva andare meglio

In quarantena tutta l’Italia si è trasformata in un Paese di cuochi e di pasticcieri, ma a qualcuno è andata meglio di altri.

Fedez e Chiara Ferragni non sono abituati a cucinare, ma durante la quarantena Chiara ha deciso di mettersi d’impegno e di imparare a cucinare la carbonara e ha preparato la sua prima lasagna.

Per non essere da meno, e festeggiare degnamente il trentatreesimo compleanno della moglie, Fedez ha deciso di reinventarsi pasticciere, anche se in fin dei conti ha barato.

“Chiedete a vostro padre di preparare del Pan di Spagna!” ha detto il rapper in una delle molte storie di Instagram con cui ha testimoniato tutte le fasi del progetto, facendo capire che non ha voluto nemmeno tentare di mettere davvero le mani in pasta.

Risolto il problema della torta, rimane quello della farcitura: anche se era armato di un frullino elettrico per la panna, Fedez ha optato ancora una volta per la versione più semplice e ha utilizzato la panna spray già pronta, da spalmare tra uno strato e l’altro di torta.

Per decorare Fedez ha usato confetti e decorazioni rosa pallido e rosa più carico, quindi ha “creato” il viso di chiara utilizzando corn flakes per i capelli, una fragola per la bocca e due ciuffi di panna per gli occhi. Due biscotti Oreo sono andati a sostituire le “tettine” della moglie del rapper e Fedez sembrava particolarmente felice di quel colpo di genio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chiara Ferragni | La sua tuta Champion va a ruba e infuria la polemica

Finita l’opera, Fedez ha deciso di videochiamare Iginio Massari per avere il suo parere: “Vuoi separarti!?” ha chiesto Massari dopo aver visto la torta decorata da Fedez, il quale è scoppiato a ridere (e fortunatamente l’ha presa con sportività).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 7 Mag 2020 alle ore 7:48 PDT

Ad ogni modo, quando Chiara ha visto il suo “bellissimo” ritratto sulla torta preparata da suo marito è stata abbastanza brava da sorridere e ringraziare Fedez per il pensiero. Sembra che addirittura l’intera famigliola abbia mangiato la torta e che il tentativo sia stato apprezzato.

Fedez e Chiara hanno anche allestito una cena romantica in terrazzo utilizzando un servizio speciale per feste a domicilio: hanno acquistato tutto il materiale necessario ad allestire un tavolo perfetto e si sono goduti una cena romantica ( dopo un bicchiere di vino Fedez era già ubriaco!) mentre Leone era con i nonni.

Nelle ore successive la casa dei Ferragnez è stata invasa di fiori inviati da tutti gli amici di Chiara: il povero Fedez, che è allergico al polline, girava per casa con un inalatore e ha ringraziato tutti per lo “splendido” regalo.