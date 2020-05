Coronavirus | Marco Cartasegna, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul contagio del virus, dividendo drasticamente il popolo del web

Nelle ultime ore tanto sta facendo discutere la riflessione di Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, sull’assembramento di numerosi giovani al Navigli di Milano, incuranti del pericolo inerente al contagio del coronavirus.

Marco, a differenza della maggior parte dei personaggi pubblici, non si è schierato contro il gesto incosciente dei giovani milanesi ma ci ha tenuto a difenderli, affermando che il virus non è pericoloso per chi non è avanti con l’età.

“Il virus non è pericoloso per noi giovani” ha rivelato Cartasegna, che non molto tempo fa era stato rimproverato da Paolo Bonolis. “Ma nonostante ciò, non appartenendo nemmeno alle categorie più a rischio, siamo restati chiusi in casa” ha proseguito. “Noi forse abbiamo rinunciato a mesi della nostra vita ed è giusto che ora ci sia dovuto rispetto a gratitudine” ha concluso.

La riflessione di Marco Cartasegna sul coronavirus, come anticipato, ha diviso drasticamente il popolo del web. Tant’è che la nota influencer Deianira Marzano lo ha definito un idiotavirus, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente replicato alle critiche, affermando che il suo discorso non è stato ben capito.

Marco Cartasegna fa una precisazione sul coronavirus: “Non avete capito un cazz*”

Marco Cartasegna, dopo essere stato pesantemente attaccato sul web a causa della sua difesa sui giovani che si sono assembrati al Navigli di Milano, ha subito fatto alcune precisazioni in quanto il suo discorso non sarebbe stato ben capito perché intendeva dire che ai giovani non è stato riconosciuto nessun tipo di sacrificio.

“Come al solito ho notato che la gente non ha capito un cazz* del discorso che ho fatto” ha precisato Marco Cartasegna su Instagram, che probabilmente non è a conoscenza della storia del suo ex collega Leonardo Greco colpito dal virus. “Mi riferivo al fatto che ai giovani non è stato riconosciuto nessun tipo di sacrificio” ha proseguito. “C’è troppa voglia di incolparci” ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nonostante le dovute precisazioni, il pubblico del web non sembra pensarla nella stessa maniera di Marco Cartasegna di Uomini e Donne, continuando a bocciare la sua difesa ai giovani che si sono radunati al Navigli di Milano.