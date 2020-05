Barbara d’Urso ha commentato il fuori onda di Striscia La Notizia riguardante il suo commento in merito alla mancata ospitata di Marco Carta domenica scorsa a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso nelle scorse ore è stata vittima di un fuori onda di Striscia La Notizia. Il noto tg satirico mostrava la bella conduttrice partenopea, durante la pubblicità di Live Non è la d’Urso, confidare al suo autore Ivan che a causa della mancanza di tempo avrebbe fatto saltare l’ospitata di Marco Carta, che ovviamente non ha reagito bene di fronte a tale notizia, aggiungendo che avrebbe perso un fantomatico aereo per raggiungerla in studio, quando in realtà lui l’aspettava dal divano di casa.

Barbara d’Urso ha commentato il fuori onda di Striscia La Notizia sull’ospitata di Marco Carta affermando che, nonostante il servizio a lei dedicato, ama il noto tg satirico di canale 5.

Barbara non si è sbilanciata oltre, ma in rete è spuntato un’ulteriore retroscena su quel momento.

Barbara d’Urso: il retroscena sull’ospitata di Marco Carta a Live

Secondo il portale Trash Italiano, Barbara d’Urso non ha detto una bugia su Marco Carta. Il motivo?

Secondo il noto portale web, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi avrebbe dovuto prendere realmente un aereo per prendere parte a Live Non è la d’Urso, ma che a causa di alcuni problemi all’ultimo minuto si sarebbe optato per un collegamento e non per un’intervista in studio.

Stasera, tra l’altro, Marco Carta sarà ospite di Live. Il cantante, insieme alla conduttrice che di recente ha compiuto gli anni, sarà pronto a raccontare pubblicamente la sua versione della storia in merito al fuori onda di Striscia La Notizia, che tanto ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo.

Secondo le anticipazioni di Live Non è la d’Urso del 10 maggio, la bella conduttrice partenopea ospiterà non solo Marco Carta ma anche altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, senza dimenticare una consistente parte del programma sarà dedicata all’informazione relativa al coronavirus.