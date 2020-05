Striscia La Notizia ha smascherato Barbara d’Urso che domenica scorsa non ha raccontato la verità sull’ospitata saltata di Marco Carta a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso, settimana scorsa, durante la consueta diretta di Live avrebbe dovuto ospitare, in collegamento, il cantante Marco Carta per smentire una fake news sul suo conto. Durante il corso della puntata, la bella conduttrice partenopea ha rivelato però che a causa di un problema, il cantante non sarebbe riuscito a prendere l’aereo per raggiungerla e per questo motivo avrebbe rinnovato il suo invito settimana prossima. “Lo sai Marco” ha esordito la conduttrice. “Io ti amo, ci vediamo settimana prossima”.

Peccato che, nonostante Barbara dica sempre di non dire mai bugie al suo fedele pubblico, questa volta lo abbia fatto perché le cose non stanno propriamente così. A dimostrare il contrario ci ha pensato Striscia La Notizia mandando un fuori onda che mostra come siano andate realmente le cose e, colpo di scena, Marco non aveva prenotato nessun aereo per raggiungerla in studio.

Nel fuori onda, disponibile a fine articolo, è possibile vedere la d’Urso, che di recente ha festeggiato il compleanno, confidare al suo autore Ivan che non c’è assolutamente tempo, in quanto ne ha dedicato troppo ad altri ospiti, per ascoltare la storia di Marco, altrimenti avrebbero sforato con i tempi televisivi.

“No, Ivan, non ce la facciamo anche con Marco, ti dico che sforiamo” dice Barbara nella clip. “Dico che non è riuscito a prendere l’aereo e che lo ospito settimana prossima” prosegue la conduttrice. “Non ti preoccupare, lo dico io” conclude la presentatrice.

Striscia La Notizia ha smascherato Barbara d’Urso sull’ospitata di Marco Carta e le reazioni del web, e quella del cantante stesso, non sono tardate ad arrivare.

Striscia La Notizia | Marco Carta furioso con Barbara d’Urso: “Non si fa così!”

Oltre a mandare in onda lo spezzone riguardante Barbara d’Urso a Live, Striscia La Notizia ha mostrato al pubblico del piccolo schermo anche la reazione del cantante alla mancata ospitata. Come prevedibile, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi non ha reagito bene di fronte all’ospitata saltata, soprattutto perché è stato incolpato di qualcosa in cui non c’entra assolutamente nulla.

Ma già ad un certo punto della serata, Marco Carta aveva intuito che la sua ospitata sarebbe saltata in quanto i tempi iniziano a dilatarsi sempre di più. “Secondo me sforo” ha commentato il cantante. “Cioè è quasi l’una del mattino” ha aggiunto l’interprete de La Forza Mia.

Un autore del programma però ha telefonato il cantante, che di recente ha fatto una precisazione su Maria De Filippi e sulla d’Urso, affermando di quanto da lì a poco la conduttrice avrebbe detto in diretta e, come anticipato, non ha di certo reagito nel migliore dei modi.

“Si come no, la prossima volta mi dà il doppio!” ha esordito Marco Carta contro Barbara d’Urso. “Io ho passato tutta la serata qui ad aspettare, deficiente!” ha proseguito il cantante. “Io sono qui ad aspettare dalle 22:00 e a me questo tipo di atteggiamento non piace” ha subito precisato Marco. “Potevate avvisarmi anche un’ora fa” ha aggiunto. “Io non lo so se la settimana prossima vengo, vi avviso” ha subito chiarito arrabbiato.

Marco Carta ha bocciato Barbara d’Urso affermando anche che non ha apprezzato la bugia detta in diretta in prima serata su canale 5, in quanto avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità ad ammettere che non è riuscita con i tempi, piuttosto che inventarsi la scusa dell’aereo, visto che il cantante era in collegamento da casa sua.

“Questo atteggiamento non mi piace, lo trovo brutto” ha sbottato il cantante. “Io non ho assolutamente perso il volo, che si prenda le sue responsabilità!” ha aggiunto. “Io vado a fumarmi una sigaretta, basta!” ha concluso furioso per aver aspettato invano un’intera serata sul divano di casa sua.

Barbara d’Urso non ha commentato il fuori onda di Striscia La Notizia, ma molto probabilmente lo farà domani sera in diretta. Decisamente un periodo un po’ sfortunato per la bella conduttrice partenopea, che di recente è stata anche bloccata da Mediaset con la sua edizione Nip del Grande Fratello, che sembra essere rimandata a data da destinarsi.