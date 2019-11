Paolo Bonolis ha attacco l’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, dopo che lui ha criticato la città di Frosinone

Marco Cartasegna è finito al centro della polemica dopo un commento poco carino fatto sulla città di Frosinone. L’ex tronista si è recato a Frosinone per partecipare ad una partita, il cui incasso è stato devoluto in beneficenza e la prima cosa che ha fatto è stata quella di pubblicare un video in cui esprime la sua opinione sul comune italiano.

La clip è stata cancellata subito dopo ma non è bastato per impedire che facesse il giro del web: “Eccomi arrivato a Frosinone. Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla proprio dalle mappe. Questo albergo è in linea con questa città. Mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile. Adesso piango e poi vado avanti”.

Le sue parole non sono andate giù a Paolo Bonolis. Infatti il conduttore ha pubblicato un video caricato dopo la partita nel quale ha attaccato l’ex tronista: “Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11.000 spettatori, uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti. Il Cers Onlus ringrazia la città di Frosinone. Poi, se un cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c’é tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!”.

Paolo Bonolis attacca Marco Cartasegna: lui si scusa

In seguito Marco Cartasegna si è reso conto della gravità delle sue parole e ha chiesto scusa sempre attraverso i social: “Faccio questo video per chiedere scusa. Arrivato a Frosinone, ho pensato di fare un video ironico come sempre, solo che stavolta non è stato ironico né simpatico, ma offensivo. Mi rendo conto che il messaggio è stato offensivo. Non era assolutamente la mia intenzione. Mi rendo conto che non faceva ridere nessuno.

Poi prosegue: “Mi dispiace, ho fatto un errore. Ho tolto il video dopo pochi minuti e mi sono scusato, ma evidentemente non è servito perché sono giorni che vengo insultato e minacciato. Non è questo il motivo per cui faccio il video, il motivo è per chiedere scusa a chi non ha visto le mie stories precedenti. Mi dispiace aver offeso la città e i suoi abitanti, mi dispiace aver messo in cattiva luce il gruppo meraviglioso di cui faccio parte. Sono orgoglioso di andare in giro in campi di serie A e in campetti di provincia a fare questi eventi di beneficenza. Mi dispiace davvero tanto, chiedo scusa a tutti.”

