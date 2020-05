Il tortino di patate e funghi è un contorno semplice e versatile perfetto da servire a cena per accompagnare qualsiasi secondo piatto. Scopriamo la ricetta

Avete mai provato il tortino di patate con funghi? Una ricetta molto particolare che potete preparare come contorno da accompagnare a secondi di carne e pesce. Scopriamo la ricetta.

Le patate sono tra gli alimenti più consumati e conosciuti al mondo, un ortaggio che piace a tutti, grandi e piccini. Rispetto ad altre verdure ed ortaggi si conservano a lungo solo se vengono conservate in modo corretto.

Il tortino di patate con funghi, si prepara facilmente e con semplici ingredienti, ma potete sostituire la scamorza con la provola affumicata o aggiungere la pancetta a dadini. Scopriamo come realizzare questo contorno sfizioso e invitante.

Ingredienti per 2 persone

4 Patata

250 g di Funghi champignon

4 Uova

250 Scamorza affumicata

Pangrattato q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a sbucciare le patate e cuocetele in una pentola con abbondante acqua salata. La cottura dipende dalla grandezza delle patate, più o meno occorrono 30-40 minuti.

Iniziate a pulire i funghi champignon, poi li tagliate a fette, sottili, li trasferite in una padella antiaderente, con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e li fate rosolare per 5 minuti. Aggiungete un pò di sale e pepe nero. Non appena saranno morbidi teneteli da parte.

Non appena le patate saranno cotte, scolatele e sbucciatele, poi riducetele a purea con uno schiacciapatate, tenete in una ciotola e aggiungete un cucchiaio di parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Fate intiepidire, poi preriscaldate il forno a 180°.

Aggiungete nella ciotola l’uovo e mescolate bene, prendete le pirofile da forno piccoline, imburrate o oleate bene i bordi e la base.

Versate metà impasto nelle pirofile e disporre i funghi sopra le patate e aggiungere le fette di scamorza, aggiungete il composto di patate avanzato.

Cospargete il pangrattato e un filo di olio, fate cuocere in forno a 20 minuti, fino a quando la scamorza non sarà ben sciolta e il tortino si dorerà in superficie.

Sfornate e servite, buon appetito!