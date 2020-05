Insonnia, 6 rimedi naturali ed efficaci | scopri i migliori integratori

Combattere l’insonnia è un fatto di abitudini ma anche di natura. Ci sono molto rimedi naturali c he possiamo utilizzare per aiutarci

Dormire è fondamentale per stare bene. Dormire il giusto numero di ore ma anche raggiungere in fretta il sonno e portarlo avanti, sconfiggendo l’insonnia. Oggi vi illustriamo almeno 6 rimedi naturali ed efficaci per combattere l’insonnia e vivere meglio.

Mai come in quest’ultimo periodo siamo stati presi da ritmi completamente diversi. Ma anche dalle preoccupazioni legate all’attualità e così il sonno è uno dei primi a rimetterci. Invece dobbiamo pensare che la qualità e la quantità del nostro sonno condizionano tutto il resto. Quindi accanto alle buone abitudini ci possiamo aiutare con una serie di integratori e di essenze.

1. Magnesio

Il magnesio è importante per diversi processi del corpo umano ed è fondamentale per le funzioni cerebrali. Ma aiuta anche a calmare la mente e il corpo, rendendo più facile il momento del sonno.

Diversi studi hanno dimostrato che il magnesio ha un effetto rilassante dovuto anche alla sua capacità di regolamentare la produzione della melatonina. Quello è l’ormone che presidia il ciclo tra sonno e veglia, per questo risulta fondamentale. Inoltre aumenti i livelli del neurotrasmettitore che ha effetti calmanti nel corpo.

Quindi livelli insufficienti di magnesio potrebbero essere collegati ad un sonno complesso, all’insonnia. E per questo, sempre meglio integrare.

2. Valeriana

Probabilmente molti di voi la conoscono già. La valeriana è un’insalata da sempre inserita nelle diete disintossicanti, ma è perfetta anche per la sua funzione rilassante. Normalmente è utilizzata come trattamento naturale per i sintomi di depressione e ansia, quindi aiuta anche nel sonno. Infatti è uno dei più comuni integratori in erboristeria e in farmacia, specialmente per gli adulti.

Dalla lavanda alla passiflora, rimedi naturali per l’insonnia

3. Lavanda

Come la valeriana, anche la lavanda è ben conosciuta per le sue proprietà (e anche per il profumo intenso). Ci sono studi che dimostrano come anche solo annusando l’olio di lavanda poco prima di andare a dormire, migliori la qualità del sonno. Ancora meglio farebbe a quelli che soffrono di una leggera insonnia, in particolare donne e giovani. Ma soprattutto, rispetto ai tradizionali farmaci è un rimedio molto meno invasivo.

4. Melatonina

La melatonina è un ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo ed è anche quella che avvisa il cervello quando è ora di riposarsi. Il suo livello aumenta naturalmente la sera e diminuisce al mattino. Quindi gli integratori di melatonina con il tempo sono diventati un rimedio naturale per dormire.

In pratica la melatonina accorcia il tempo che serve per addormentarsi, aumentando la durata totale del sonno. Quindi vanno bene gli integratori di melatonina, a patto che siano utilizzati per brevi periodi.

5. Passiflora

Contro l’insonnia anche la passiflora è un rimedio erboristico ben conosciuto. Funziona come

calmante ed è stato testato come prodotto sicuro per la salute negli adulti. Il metodo migliore è quello di utilizzarla come thé o tisana.

6. Triptofano

Recenti studi hanno confermato che assunto nella dose di 1 grammo al giorno può aiutare a dormire meglio. E sembra anche indicato per aiutare a raggiungere la soglia del sonno più in fretta.