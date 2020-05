Gemma Galgani | Giorgio provoca Sirius: “Pensa davvero di baciarla?”

Gemma Galgani | Giorgio Manetti, recentemente intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, ha lanciato una nuova provocazione a Sirius, Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore della sua ex al Trono Over.

Giorgio Manetti è noto al pubblico del piccolo schermo per aver avuto, per ben 7 mesi, un vero e proprio record, una storia d’amore con Gemma Galgani di Uomini e Donne.

Nonostante le loro strade si siano separate da un po’ di tempo, il pubblico del piccolo schermo è comunque curioso di sapere cosa ne pensa il Gabbiano del Trono Over della nuova conoscenza intrapresa dalla dama. Ovviamente ci riferiamo a quella con il giovane Sirius, Nicola Vivarelli. I due, come ben noto, hanno 45 anni di differenza.

Giorgio, come la maggior parte degli italiani, non crede in quest’unione, anzi. Per questo motivo, oltre a bocciare la conoscenza, ha lanciato perfino ha provocazione al bel marinaio.

“Sono del parere, con tutto il rispetto possibile, che un ragazzo di 26 anni non possa provare alcun tipo di attrazione nei confronti di Gemma” ha confidato Giorgio su Nicola, che invece è stato difeso da Lorenzo Riccardi. “Pensa davvero di baciarla? E’ convinto davvero di poterle dare un bacio profondo?” si è chiesto. “Onestamente non avrei mai conosciuto una storia con la Gemma che sto vedendo ora, è cambiata molto”

Giorgio Manetti ha lanciato una provocazione a Sirius, corteggiatore di Gemma. Provocazione che, purtroppo o per fortuna, è stata lanciata anche dal pubblico del Trono Over di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti fa una precisazione sulla storia con Gemma Galgani: “Facevo fatti, non parole”

Giorgio Manetti, oltre a lanciare una provocazione a Sirius di Uomini e Donne, ha anche commentato la fine della sua relazione con Gemma Galgani.

Giorgio ha ricordato che il motivo della loro rottura fu perché non aveva mai detto alla dama che amava. Per questo motivo lei scelse di troncare il tutto, per poi provare a riconquistarlo senza avere alcun tipo di successo. Il Gabbiano ha ammesso sì di non averle mai detto quelle magiche parole che la dama voleva sentirsi dire, ma che a differenza degli altri spasimanti avuti in seguito lui è stato l’unico a dimostrarle dei fatti concreti e non parole.

“Lei non è voluto uscire con me dal programma, decidendo di interrompere le nostre strade, perché non le avevo detto ti amo” ha ricordato Giorgio Manetti sulla fine della sua storia con Gemma Galgani. “Il problema è che al giorno di oggi ti amo sono bravi a dirlo tutti a parole” ha proseguito Il Gabbiano che di recente aveva già stroncato l’atteggiamento della dama. “Magari te lo dicono e poi ti riempiono di corna” ha aggiunto.

“Io non gliel’ho mai detto, ma gliel’ho dimostrato con i fatti” ha subito precisato l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. “Io non le avevo premesso chissà che, ma un’avventura” ha spiegato. “Se fosse stata una sognatrice come dice, avrebbe accettato al volo” ha concluso.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani nonostante abbiano fatto sognare i telespettatori canale 5, ora più che mai sono ai ferri corti tra di loro.