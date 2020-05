Scopriamo come realizzare in pochi minuti una torta semplice e golosa con gocce cioccolato.

Prima o poi capita a tutti. Si ha voglia di qualcosa di buono ma non si ha nulla in casa e la voglia di impiegare troppo tempo in cucina è pari a zero. In questi casi un’ottima soluzione è quella di realizzare una torta semplice e veloce ma il cui risultato sia comunque perfetto. Un esempio? Una torta con gocce o pezzetti di cioccolato.

Un dolce che si presta benissimo per una prima colazione golosa ma che va benissimo anche a merenda o come fine pasto.

In grado di soddisfare sia chi ama i sapori semplici che chi non resiste all’aroma del cioccolato, questa torta incontra i gusti di grandi e piccini e, cosa più importante tra tutte, si può preparare in pochissimo tempo.

La torta semplice con cioccolato

Per realizzare la torta semplice con cioccolato ci servono:

200 grammi di farina bianca

200 grammi di burro (da sciogliere a bagnomaria)

200 grammi di zucchero (meglio se di canna)

4 uova medie

100 grammi di gocce di cioccolato fondente o di cioccolato tritato a coltello

5 grammi di sale

8 grammi di lievito per dolci

A piacere ½ bacca di vaniglia

Per iniziare si prende una ciotola e si uniscono lo zucchero, le uova e il lievito. Si mescola tutto velocemente con una frusta fermandosi solo quando si ottiene una consistenza vellutata e spumosa.

A questo punto, aggiungere la farina, il sale e se si ama il sapore mezza bacca di vaniglia.

Riprende a mescolare e quando la farina si è amalgamata per bene aggiungere il burro precedentemente sciolto a bagnomaria. Continuare a mescolare, questa volta con meno vigore e aggiungere il cioccolato a pezzetti (o le gocce) mescolando fino a quando non si distribuisce nell’impasto.

Prendere una tortiera da forno della forma che si preferisce, foderarla con carta forno (in alternativa si può imburrare o infarinare) e versarvi l’impasto ottenuto. Inserire in forno già caldo a 170 gradi e cuocere per circa un’ora.

Quando scade il tempo è consigliabile verificare la corretta cottura con uno spiedino. Se uscirà asciutto la torta è pronta, in caso contrario lasciar cuocere ancora per qualche minuto. Ora la torta è pronta per essere servita e per far felici grandi e piccini.

Il consiglio dello chef: Per rendere la torta ancor più golosa la si può ricoprire di zucchero a velo.

In alternativa si può anche tagliare a metà e farcire con della crema pasticcera, del cioccolato o della crema al pistacchio. In questo modo si avrà un dolce sicuramente meno leggero ma più che mai goloso.