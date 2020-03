Scopri come realizzare facilmente un ottimo pan brioche, goloso e profumato.

Il pan brioche è uno degli impasti base della pasticceria francese. Profumato e goloso da vita a dolci di vario tipo che risultano particolarmente apprezzati da grandi e piccini.

La versione più famosa è quella del classico pan brioche ovvero una sorta di pan bauletto o treccia lievitata in versione dolce e adatto alla prima colazione. Con un solo impasto, però, è possibile dar vita a creazioni di ogni tipo che vanno dai panini dolci, alle girelle e a torte profumatissime e fragranti.

Visto che si tratta di un impasto che si presta a diverse preparazioni, oggi impareremo a realizzarlo in modo semplice e veloce. In questo modo sarà sempre possibile avere un dolce da forno buono da gustare da soli o in compagnia di chi si ama.

Pan brioche: la ricetta semplice

Per realizzare un buon pan brioche non è necessario essere dei pasticceri. Bastano un po’ di impegno, i giusti ingredienti e tanta fantasia per dar vita a dolci sempre diversi e ricchi di sapore.

Ingredienti:

800 grammi di manitoba 00

200 grammi di farina bianca 00

250 grammi di burro

300 grammi di zucchero

20 grammi di sale

50 grammi di lievito di birra

2 uova intere

2 tuorli

340 grammi di acqua

25 gr di succo d’arancia

Prendere una bacinella abbastanza grande e mescolare la farina con la manitoba.

Unire metà dello zucchero con sale e vaniglia e mescolare bene.

A parte, pesare l’acqua e aggiungere il lievito ed il restante zucchero. Quindi, mescolare fin quando i due ingredienti non si sono sciolti del tutto. Aggiungere le uova al liquido e sbattere fino ad incorporarle del tutto.

Ora prendere quanto ottenuto ed aggiungerlo al il mix di farine.

A questo punto aggiungere al tutto il succo d’arancia e il burro precedentemente lasciato fuori dal frigo.

Mescolare energicamente con un cucchiaio di legno o con una spatola.

Quando il tutto risulta abbastanza compatto, trasferire l’impasto su un piano infarinato ed iniziare ad impastare continuando fin quando non si ottiene una pasta morbida ma non appiccicosa.

Mettere l’impasto in un contenitore per plumcake o torta rivestito con carta da forno.

Il totale dell’impasto non dovrà superare la metà della capienza dello stampo. Se ne avanza, quindi, è meglio realizzare due stampi diversi.

Riporre il tutto in un luogo asciutto e non freddo, ben coperto con pellicola trasparente e lasciare riposare fino al giorno dopo.

Quando l’impasto è finalmente pronto, accendere il forno a 50 gradi per circa tre o quattro minuti, spegnerlo ed inserirvi il pan brioche per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo, estrarlo e portare il forno ad una temperatura di 155 gradi.

Cuocere il pan brioche per circa 30/35 minuti. Stando attenti a controllare il dolce di tanto in tanto.

Una volta tolto dal forno, si può spolverare di zucchero a velo o di cannella e, dopo 10 minuti si può passare a tagliarlo a fette e a mangiarlo.

Il pan brioche è perfetto da accompagnare con gelati (come ad esempio il gelato alla frutta che si può fare anche in casa), confetture, creme o anche solo panna montata.

Con questo impasto, inoltre, si possono realizzare forme diverse per dar vita a panini dolci, piccole ciambelle per la colazione e torte profumate e soffici.

Nota golosa: Volendo, l’impasto si può anche friggere dopo aver creato delle strisce o dei dischetti.

Ricetta di Gianluca Masiero (www.facebook.com/thebreakfastmaker)