Fabrizio Moro torna con Il senso di ogni cosa – Video

Fabrizio Moro torna con la nuova versione de Il senso di ogni cosa, canzone pubblicata per la prima volta nel 2009 e che oggi rivive con un nuovo video.

Fabrizio Moro torna sulla scena musicale con una nuova versione de “Il senso di ogni cosa”, canzone pubblicata per la prima volta il 22 maggio 2009 e scritta per il figlio Libero. Oggi, Il senso di ogni cosa, canzone tra le più amate dai fans fedelissimi di Moro, torna a far sognare con un arranggiamento nuovo in cui spicca la voce del cantautore romano che, con con l’aiuto di una melodia struggente ed intima.

La canzone è accompagnata da un videoclip realizzato con le immagini che i fans hanno inviato al cantautore negli scorsi giorni. Il senso di ogni cosa, dunque, è un inno all’amore vero e profondo.