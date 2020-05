Uomini e Donne: ecco quando va in onda l’ultima puntata

Uomini e Donne | Il Trono Classico e Il Trono Over continueranno, ancora per poco, a fare compagnia al pubblico del piccolo schermo. E’ stata appena rivelata la data della messa in onda dell’ultimo appuntamento di questa stagione del dating show di Maria De Filippi su canale 5.

Uomini e Donne, dopo un periodo di pausa forzato a causa dell’emergenza del coronavirus nel bel paese, è ritornato sul piccolo schermo degli italiani.

Il pubblico, visto lo stop precedentemente citato, era convinto che il dating show di Maria De Filippi proseguisse con la messa in onda almeno fino alla fine di giugno. In modo tale da compensare i giorni in cui i telespettatori non sono stati in grado di assistere alle avventure dei protagonisti del Trono Classico e Trono Over. Purtroppo però, nonostante la pausa forzata, il programma non andrà in onda più a lungo del previsto.

Quando finirà Uomini e Donne allora? Secondo Davide Maggio l’ultima puntata sarà trasmessa in onda il 9 giugno, data che ha fatto storcere un po’ il naso al pubblico del piccolo schermo che sperava di poter assistere ancora per un po’ alla conoscenza di Sirius e Gemma, tra l’altro lui di recente ha fatto una rivelazione su Valentina Autiero.

Uomini e Donne | La data di chiusura lascia perplessi i telespettatori

La data dell’ultima puntata di Uomini e Donne, come anticipato, ha lasciato perplessi molti telespettatori e non soltanto perché speravano che il dating show di Maria De Filippi durasse fino alla fine del mese di giugno ma anche perché il programma terminerà di martedì e non di venerdì come di consueto.

I telespettatori, che poco fa hanno assistito al confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta al Trono Over, speravano che, come nelle precedenti edizioni, la trasmissione potesse almeno terminare la settimana invece che salutarli poco dopo l’inizio.

L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda il 9 giugno, nonostante fino a qualche tempo fa si era a lungo parlato della messa in onda fino al venerdì precedente, ma Mediaset avrebbe poi scelto di agire diversamente.