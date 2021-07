Vuoi lavare il tuo zaino in lavatrice? Segui questi trucchi per una pulizia impeccabile in pochi step, senza rovinare materiali e decorazioni. A fine lavaggio sarà come nuovo, puoi scommetterci!

In oltre un anno di pandemia di Covid-19, abbiamo pulito con più scrupolosità quasi tutto: piani cottura, maniglie, pavimenti, scrivanie, display etc. Abbiamo utilizzato prodotti specifici e, in alcuni casi, abbiamo provato anche qualche rimedio della nonna; il tutto, per avere un’igiene perfetta e ridurre il rischio di contagio.

Siamo state molto attente anche alla pulizia di abiti e accessori, da sempre ricettacolo di germi e batteri. Per mantenerli come nuovi, è meglio lavarli a mano oppure in lavatrice? Questo è il dilemma! Ma non c’è una risposta ‘universalmente’ valida; molto dipende anche dalle esigenze specifiche di ognuno. Il lavaggio a mano è sicuramente un po’ più delicato.

Dobbiamo però abbandonare il preconcetto secondo cui i capi d’abbigliamento, in lavatrice, si rovinano. Non è così! Basta soltanto usare i detersivi adatti, impostare la temperatura giusta e avere qualche piccola accortezza.

Se l’approccio è questo, allora in lavatrice possiamo lavare anche uno zaino finemente decorato, senza dover temere nulla. Ovviamente deve essere di un materiale lavabile! Vediamo insieme quali sono gli step da seguire.

Il modo furbo per lavare bene uno zaino in lavatrice!

Molti zaini da donna in tessuto hanno ricami, applicazioni, perline, pietre, stampe in rilievo etc. A prima vista, lavarli in lavatrice sembrerebbe quasi una missione impossibile. Ma non scoraggiarti! Ecco il metodo semplice e veloce per lavarne uno di questo tipo, senza troppa fatica! Lo propone ace.it.

Se il tuo zaino ha pietre, perline e altre applicazioni – Per andare sul sicuro, inseriscilo in una federa da cuscino, prima di metterlo in lavatrice. E’ un’astuzia in più per non farlo rovinare.

– Per andare sul sicuro, inseriscilo in una federa da cuscino, prima di metterlo in lavatrice. E’ un’astuzia in più per non farlo rovinare. Procurati uno dei prodotti della linea ACE – Appositamente studiati per trattare anche i tessuti più delicati. Ti consigliamo ACE Spray Universale e ACE Gentile. Procurati anche un dosatore e una gruccia.

– Appositamente studiati per trattare anche i tessuti più delicati. Ti consigliamo ACE Spray Universale e ACE Gentile. Procurati anche un dosatore e una gruccia. Dai un’occhiata all’etichetta – Del tuo zainetto, per capire qual è il lavaggio consigliato da impostare. Molto probabilmente potrai lavarlo ad una temperatura non superiore ai 40° e con un programma più delicato. Se il tuo zaino non ha l’etichetta, perché magari si è staccata, non disperare! Cerca di fare una valutazione attenta sui materiali di fabbricazione, per capire come regolarti con il lavaggio.

– Del tuo zainetto, per capire qual è il lavaggio consigliato da impostare. Molto probabilmente potrai lavarlo ad una temperatura non superiore ai 40° e con un programma più delicato. Se il tuo zaino non ha l’etichetta, perché magari si è staccata, non disperare! Cerca di fare una valutazione attenta sui materiali di fabbricazione, per capire come regolarti con il lavaggio. Svuota lo zaino – Prima di infilarlo in lavatrice! Guarda attentamente in tutte le tasche, per vedere se hai lasciato documenti, soldi o altro. Per andare sul sicuro, sarebbe meglio rivoltarle verso l’esterno. Rimuovi le cinghie e le parti a strappo, ove possibile, per evitare che possano danneggiarsi con il lavaggio.

Ispeziona bene lo zaino – In ogni angolo, a caccia di macchie ostinate. Se ne trovi, puoi pretrattarle con due spruzzi di ACE Spray Universale. Per un risultato ottimale, lascia agire il prodotto per 5-7 minuti.

– In ogni angolo, a caccia di macchie ostinate. Se ne trovi, puoi pretrattarle con due spruzzi di ACE Spray Universale. Per un risultato ottimale, lascia agire il prodotto per 5-7 minuti. Metti lo zaino in lavatrice – E versa direttamente nel cestello, sopra lo zaino, 100 ml di Ace Gentile, che è l’equivalente di un tappo dosatore. La particolare formulazione di questo prodotto protegge bene tutti i tipi di tessuti.

– E versa direttamente nel cestello, sopra lo zaino, 100 ml di Ace Gentile, che è l’equivalente di un tappo dosatore. La particolare formulazione di questo prodotto protegge bene tutti i tipi di tessuti. Imposta la temperatura giusta – Guarda l’etichetta del tuo zaino ma, in ogni caso, ti suggeriamo di non superare mai i 40°. A questo punto, puoi inserire direttamente nel cestello un misurino di ACE Detersivo. Fatto questo, non ti resta che avviare il programma!

– Guarda l’etichetta del tuo zaino ma, in ogni caso, ti suggeriamo di non superare mai i 40°. A questo punto, puoi inserire direttamente nel cestello un misurino di ACE Detersivo. Fatto questo, non ti resta che avviare il programma! Lascia asciugare bene lo zaino – Per tutto il tempo necessario e, possibilmente, all’aria aperta. Se è di un colore molto sgargiante, meglio non esporlo alla luce diretta dei raggi solari. Puoi sistemarlo in una zona un po’ più all’ombra, ma sempre ben ventilata.

Se devi lavare il tuo zainetto e non hai tempo per portarlo in lavanderia, ora sai come fare bene anche da sola. Con questo metodo avrai un risultato impeccabile che ti lascerà di stucco. Fidati di noi!