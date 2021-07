Il vero vestito dell’estate sarà quello nero e trasparente di Elisabetta Canalis: che ne dici, vogliamo copiarlo insieme? Ecco come.

Si tratta di un capo che ha fatto certamente abbastanza scalpore da quando, una manciata di giorni fa, Elisabetta Canalis ha deciso di mostrarlo sul suo profilo Instagram.

Di che cosa parliamo? Ma semplicemente dell’abito nero (e trasparente) che ha fatto il giro dei social e che promette di diventare quello perfetto per l’estate 2021.

Scopriamo come copiarlo ed anche come abbinarlo per le prossime serate estive che ti aspettano.

Pronta a copiare il look di Elisabetta Canalis? Ecco come!

Il vestito nero e trasparente di Elisabetta Canalis è un must have: ecco di che marca è e quanto costa

Un video che ha fatto decisamente girare la testa a molti e che ha fatto in poco tempo il pieno di like e di commenti.

Parliamo di quello che puoi vedere qui sopra, dove Elisabetta Canalis chiede “chi mi segue nel castello?”.

Subito dopo, poi, la famosa show-girl esce nel cortile, mettendo in mostra un abito veramente meraviglioso.

Si tratta di un capo con molte trasparenze, che Elisabetta ha deciso di mostrare in tutta la sua bellezza.

Il vestito è di Giovanni Bedin (uno fra gli stilisti preferiti dai VIP) ed è in organza nera, con trasparenze accentuate sulla gonna ed un corpetto dallo scollo quadrato.

Si tratta di un abito veramente meraviglioso, che mostra moltissimo e sotto il quale bisogna indossare la biancheria “giusta” sapendo, per l’appunto, che verrà mostrata.

Elisabetta Canalis è una (ma non è sicuramente né la prima né l’ultima) delle persone famose che si sono mostrate con un capo del genere nell’ultimo periodo!

La trasparenza, a quanto pare, va tantissimo ed anche l’idea di usare un vestito dalla forma elegante e dai materiali preziosi che, però, sia anche incredibilmente casual evidentemente attira l’attenzione.

Ma è qui che “casca l’asino“: come possiamo replicarlo? Sul sito ufficiale di LuisaViaRoma abbiamo trovato un capo di Giovanni Bedin decisamente simile. Si tratta di un vestito in jersey e viscosa, della stessa linea di quello di Elisabetta. Questo ha uno scollo più profondo e sensuale mentre la gonna non è così trasparente come quella mostrata dalla Canalis.

Insomma, è un ottimo compromesso se volete acquistare un abito che potete indossare dove volete e se ricercate lo stesso identico stile mostrato da Elisabetta nel suo post!

Per acquistare il capo, potete cliccare su questo link, direttamente sul sito di LuisaViaRoma.

Ma come possiamo fare se vogliamo copiare il look di Elisabetta senza spendere più di mille euro? Ecco la risposta.

Copia il look di Elisabetta Canalis: ecco le nostre proposte

Abbiamo deciso di proporti qualche alternativa per copiare il vestito nero e trasparente di Elisabetta Canalis.

Dopotutto, infatti, è il concetto che conta e non avere esattamente lo stesso capo, non trovi?

Partiamo dalla prima proposta: abbiamo scelto un capo che trovi sul sito di Zalando, di Mango. Si tratta di un vestito nero estivo, leggero con scollo a V ed una cinta integrata.

L’abito, solo da questa anteprima, non sembra trasparente ma lo è, ti basterà dare un’occhiata a questo link (dove potrai anche acquistarlo).

Insomma, assomiglia decisamente a quello di Elisabetta, soprattutto perché la trasparenza non è così accentuata, almeno a prima vista!

La seconda proposta è un abito molto più sensuale, che trovi su Asos cliccando su questo link.

Si tratta di un capo decisamente interessante: è un abito corto con un body integrato e la parte inferiore completamente trasparente.

Ti sembrerà forse un poco azzardato e decisamente non il massimo dell’eleganza: ti basti sapere, però, che questo capo è quello preferito dalle star oltralpe tra cui anche le Kardashian!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Qualunque sia la tua scelta, alla fine, dobbiamo anche parlare degli abbinamenti.

Inutile dirti, speriamo, che un capo così “eccessivo” come un vestito che gioca sulla gonna trasparente, non abbia bisogno di accessori estremamente importanti, anzi!

Gioca sulla semplicità: vanno bene sandali o scarpe trasparenti o dello stesso colore del tuo capo.

La borsa, i gioielli e il trucco devono essere il più semplici possibili: non vuoi di certo far girare le teste perché sei un intero catalogo di moda, no?

L’idea è quella di far capire, con calma, a chi ti guarda che è il tuo abito a fare veramente “scintille“. Il gioco del vedo/non-vedo è sensuale abbastanza per metterti al centro della scena senza fare troppo chiasso.

Provare per credere!