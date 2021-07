Malore per Belen Rodriguez dopo il ritorno a lavoro: ecco come sta

Malore per Belen Rodriguez tornata a lavoro ad una settimana dal parto: cos’è successo alle registrazioni di Tu sì que vales e come sta.

Una settimana dopo aver partorito, Belen Rodriguez è tornata a lavoro. La showgirl argentina, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 12 luglio quando ha messo al mondo la piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese, ha deciso di tornare immadiatamente a lavoro.

Con la sua bambina e il compagno Antonino ha lasciato Milano viaggiando in treno per raggiungere Roma dove sono in corsa le registrazioni delle puntate della nuova edizione di Tu sì que vales che tornerà in onda a settembre, in prima serata su canale 5.

Durante la registrazione della puntata, però, Belen ha accusato un leggero malore. Come sta ora la showgirl argentina?

Belen Rodriguez dopo il malore: “Mi hanno fatto tre flebo. Domani se sto meglio torno a lavoro”

Dopo aver saltato le prime registrazioni dell’ottava edizione di Tu sì que vales a cui parteciperà anche Giulia Stabile che non sostituirà la showgirl argentina, ma avrà un ruolo tutto suo, Belen Rodriguez, dopo aver trascorso i primi giorni post parto a casa, circondata dall’affetto della famiglia, ha deciso di ricominciare a lavorare.

Belen, così, ha raggiunto Roma con la sua bambina e il compagno Antonino Spinalbese, follemente innamorato di sua figlia e della sua mamma. Durante le registrazioni, però, Belen è stata colta da un leggero malore come ha spiegato lei stessa sui social e come riporta Bubino Blog.

“Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di fare Tu Sì Que Vales. Intanto mi guardo la cucciola e tutto mi passa”, sono le parole con cui Belen ha rassicurato tutti.



I fans sono tutti con lei e le augurano di riprendersi il prima possibile, ma di mettere al primo posto la sua salute. Belen, dunque, riuscirà a partecipare alla prossima registrazione di Tu sì que vales?