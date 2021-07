Emma Marrone senza filtri e senza trucco: come non l’avete mai vista, foto

Emma Marrone senza filtri e senza trucco nelle ultime foto pubblicate su Instagram: il motivo nel messaggio della cantante salentina.

Emma Marrone si mostra senza filtri e senza trucco su Instagram. La cantante salentina che, sin da quando era una semplice allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi si è sempre mostrata al naturale, lo fa anche adesso che a seguirla sono in milioni.

Emma lancia un messaggio importante a tutti i suoi fans mostrandosi totalmente al naturale e sfoggiando il più bello dei sorrisi. Tre foto in cui regala ai fans un’immagine pulita e fresca come è sempre stata.

Emma Marrone, le foto senza filtri conquistano tutti

Tre foto in cui sfoggia i capelli biondi, la pelle totalmente al naturale e leggermente abbronzata per il sole che ha preso negli scorsi giorni regalandosi una giornata in barca e un sorriso radioso per Emma Marrone che lancia un importante messaggio ai suoi 5 milioni di followers su Instagram.

“La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri,senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo”, scrive Emma a corredo delle tre foto che vedete qui in alto.



La scelta di pubblicare foto in cui si mostra al naturale è stata particolarmente apprezzata dai fans. “La scelta migliore che potessi fare è scegliere te. Sei meravigliosa amore mio“, scrive una ragazza.

“Sei stupenda”, aggiunge un’altra. E ancora: “Sei luce”, “Meravigliosa”, “Sei un sole”, “Amo essere una bellezza al naturale. Per questo ti stimo e amo perché sei rimasta la CHIARA DI SEMPRE”, “Semplicemente tu”.

Non è la prima volta che Emma si mostra totalmente al naturale. Anche in altre occasioni, infatti, la cantante salentina ha lanciato messaggi importanti esortando tutte le persone che la seguono ad accettarsi e ad amarsi.

“Ordine del giorno: mangiare una frittura davanti al mare, lasciare che la salsedine si impossessi di tutto il mio corpo. Evviva“, scriveva lo scorso giugno pubblicando una foto scattata al mare nel suo Salento.

Quest’anno, Emma ci riprova e, ancora una volta, strappa gli applausi del suo pubblico.