Alessandra Amoroso prima sul palco insieme all’amica Emma Marrone per il tour Fortuna di lei, dopo cambia tutto: ecco la foto.

Emma Marrone da qualche settimana è impegnata nel tour del suo ultimo album, il Fortuna Tour. La ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e ex giudice di X Factor ha voluto sul palco insieme a lei l’amica, compagna di avventure e di esperienze, Alessandra Amoroso.

Non poco tempo fa infatti le due cantanti hanno inciso un singolo insieme “Pezzo di Cuore“, mostrandosi più forti e legate che mai sui social e nella vita. Alessandra ha accettato con molto entusiasmo l’invito di Emma ad esibirsi con lei su quei palchi tanto amati e tanto attesi dopo che il Covid ha messo in bilico e sospeso tutto.

Proprio in un post su Instagram, la Amoroso aveva speso parole di amore e ammirazione per la collega e amica: “Ti guardo, Ti vedo e ti sento! Non sono per le cose plateali ma forse questa sera sì, perché tutti devono sapere quanto speciale sei, quanto amore ci metti in tutto quello che fai e quanto ti arrabbi con te stessa quando cadi e quanto poco ci rimetti a rialzarti. Non conosco tutto di te e forse ci sarà solo una persona che potrà aprire tutte le porte che abitano il tuo cuore ma credimi io mi accontento di quelle che tu hai aperto per me… ti voglio bene pezzo di cuore e questa sera la tua voce è arrivata dove volevi.

Orgogliosa di te sempre. La tua matta”. Ma dopo tutto l’amore e l’esibizione insieme è cambiato qualcosa.

Emozioni al concerto di Emma Marrone: ma Alessandra rimane sempre con i piedi saldi

Post concerto del tour di Emma Marrone “Fortuna Tour“, Alessandra Amoroso pubblica questo scatto coronato da una descrizione: “…Sono venuta mossa… #fortunatour“.

Alessandra, che di strada ne ha fatta tanta dopo la vittoria ad Amici 2009 non si è mai montata la testa. E’ sempre rimasta una ragazza fedele ai suoi ideali e valori, sempre quella ragazza semplice e umile che agli esordi cantava “Immobile”.

Un po’ come la collega e amica Emma Marrone. Le due infatti si sono ben presto trovate in estrema sintonia e infatti dall’amicizia è nata questa splendida collaborazione che le sta vedendo impegnate in giro per l’Italia intera.

