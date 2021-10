Test della Sensibilità | A quale tipo di persona devi stare attenta?

By

Con il test della sensibilità potrai scoprire velocemente quanto sei sensibile ma, soprattutto, qual è il tipo di persona che più di altre potrebbe approfittarsi di te.

Le persone sensibili e molto empatiche, infatti, tendono a essere anche molto ingenue e a fidarsi facilmente delle persone che hanno intorno. Se si tratta in genere di una buona cosa, a volte può essere pericoloso.

Nella vita incontriamo spesso persone che si fingono amiche e che manifestano grande interesse nei nostri confronti. Per quanto spesso ci sentiamo molto felici e appagati per le attenzioni ricevute, dobbiamo anche tener presente che chi si mostra buono e generoso potrebbe avere cattive intenzioni e potrebbe tentare di approfittarsi di noi a livello emotivo.

Le persone molto sensibili sono più facilmente preda di persone approfittatrici di questo tipo, quindi è bene stare sempre in guardia e capire in che modo tenersi al riparo dai loro raggiri. Il test della sensibilità ti aiuterà proprio in questo senso!

Test della Sensibilità

Per eseguire correttamente questo test ti basterà osservare attentamente l’immagine per qualche istante per capire qual è l’elemento (o quali sono gli elementi) che hanno attratto prima di altri la tua attenzione.

1 – La Tour Eiffel

Anche se a un’osservazione superficiale non si direbbe, questa immagine è ambientata a Parigi, e precisamente al di sotto della Tour Eiffel, di cui si vedono i piloni e il primo architrave.

La Tour Eiffel è un simbolo di forza, di ambizione e di grande personalità. Si tratta infatti di un simbolo conosciuto a livello mondiale che da quasi due secoli rimane al suo posto (anche se avrebbe dovuto essere demolito appena dopo la costruzione!).

Se hai notato questo particolare significa che sei una persona estremamente forte, che riesce a essere sensibile senza apparire debole. Per questo motivo scoraggi le persone che vorrebbero approfittarsi di te, poiché non hanno il coraggio di approcciarti! Bravissima!

2 – La figura con l’ombrello

La figura scura con l’ombrello in mano è posta al centro dell’immagine e si può dire che sia il punto focale su cui si concentra l’attenzione dell’osservatore: per questo motivo è l’elemento che viene notato più di frequente.

Se hai notato questa figura prima di ogni altra cosa, significa che sei una persona estremamente diretta, onesta, ingenua e sensibile.

Per questo motivo a volte hai bisogno di “ripararti” da ciò che accade intorno a te, proprio a causa del fatto che senti molto più degli altri le conseguenze emotive (positive e negative) di ciò che capita nella tua vita.

Il problema maggiore consiste nel fatto che non sei una persona in grado di fingere, quindi appari all’esterno esattamente come sei. Per questo motivo è molto semplice capire quanto sei sensibile e le persone più malintenzionate potrebbero approfittarsi facilmente di te.

Le persone da cui stare più lontana in assoluto? Quelle che ti conoscono poco ma che affermano di essere già innamorate di te o che ti considerano la loro migliore amica!

3 – Il paesaggio sullo sfondo

Come capita spesso il paesaggio non è un elemento che viene notato alla prima occhiata, proprio perché viene realizzato per “incorniciare” una scena piuttosto che essere suo protagonista.

Questo significa che se la prima cosa che hai notato è il paesaggio formato dai gruppi di alberi e dal viale sei una persona piuttosto sensibile. A dimostrarlo è il fatto che sei in grado di notare ciò che la maggior parte delle persone tende a ignorare completamente.

Questo fa di te una persona molto rara ma anche con la testa tra le nuvole! Proprio per questo motivo le persone potrebbero tentare di approfittarsi del “caos buono” che spesso prende possesso della tua mente per inserirsi nella tua vita rendendosi apparentemente indispensabili.

Stai molto attenta alle persone troppo disponibili o che, almeno all’apparenza, sono pronte a farti un favore, perché potrebbero chiederne immediatamente uno in cambio, finendo quasi con il ricattarti.

4 – Il viso di donna con gli occhi chiusi

Il viso di donna con gli occhi chiusi è l’illusione ottica che non è stata dipinta, ma che è stata creata dagli altri elementi sapientemente accostati dall’autore dell’immagine.

Per notare questa figura bisogna osservare l’immagine in generale e non nei suoi dettagli. Per questo motivo, se il viso è la prima cosa che hai notato, sei una persona molto concreta, spesso molto oggettiva e diretta.

Date queste caratteristiche, molti potrebbero pensare che tu sia una persona poco sensibile e piuttosto superficiale: inutile dire che non è affatto così. La tua sensibilità si rivela solo con le persone di cui ti fidi e fai molto bene a farlo. Dopo il test della sensibilità non c’è bisogno di darti alcun consiglio: sai già perfettamente quanto sia importante non concedere la propria fiducia a troppe persone, soprattutto se le si conosce molto poco.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.