Can Yaman dopo la storia con Diletta Leotta ha già trovato l’amore? Sembrerebbe essere pazzo di Lei. Non manca una nuova batosta per Gemma a Uomini e Donne. Scopri tutti i gossip e le news del TG Pettegola dell’otto settembre.

Can Yaman sembrerebbe aver terminato la sua relazione con Diletta Leotta, ma le fan dovranno già mettersi l’anime in pace. Sembrerebbe infatti che il bell’attore abbia già riposto le sue attenzioni su un altro noto personaggio tv. Tant’è che i loro giochi di sguardi al Festival del Cinema di Venezia non sarebbero passati inosservati da tutti i presenti. Tra loro è già nato l’amore?

Per saperne di più non ti resta che guardare il servizio completo che trovi in fondo a questo articolo, ma attenzione perchè i gossip e le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Can Yaman al nuovo retroscena di Fedez: tutte le news dell’8 settembre

Da Can Yaman che ha trovato un nuovo amore, passiamo a chi purtroppo non ha ancora avuto questa gioia. Stiamo parlando della protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

La dama di Torino, per ben due registrazioni consecutive, ha dovuto fare i conti con un’amara realtà. In quanto nessun cavaliere si è messo in contatto con la redazione per provare a conquistare il suo cuore. Secondo lei, tutto questo, sarebbe dovuto agli accesi scontri con Tina Cipollari, ma sarà realmente così?

Non mancano poi le novità sul Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha annunciato importanti novità per quanto riguarda il regolamento di quest’anno e sul web non sono mancate le prime polemiche.

C’è poi Belen Rodriguez che, nelle scorse ore, ha deciso di mostrare un inedito lato della personalità del suo compagno Antonino Spinalbese, che da sempre si è mostrato molto riservato a contatto con gli utenti della rete.

Per ultimo, ma non per importanza, c’è Fedez che ha svelato un inedito retroscena del suo rapporto con Chiara Ferragni, lasciando i suoi fedeli sostenitori senza parole.