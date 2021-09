Caterina Balivo è stata la protagonista di una frecciatina della nuova concorrente del GF Vip, ma la sua reazione non è tardata ad arrivare.

Caterina Balivo è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani. La conduttrice, nonostante non vada più in onda quotidianamente, sembrerebbe essere stata confermata per la giuria della prossima edizione de Il cantante mascherato e sembrerebbe che in cantiere ci siano altri nuovi ed importanti progetti per lei.

Nonostante, la conduttrice campana non è esente dalle frecciatine delle sue colleghe. Anche perché sarebbe impossibile instaurare un buon rapporto con tutti i personaggi con cui ha avuto modo di poter collaborare durante il corso della sua carriera. Carriera, pensate un po’, iniziata proprio a Miss Italia. Purtroppo però Caterina non riuscì a portarsi a casa il titolo di vincitrice, che andò invece a Manila Nazzaro.

Manila, tra l’altro, è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip e durante un’intervista ha parlato della Balivo, rivelando di non volerla incontrare nella casa più spiata d’Italia.

Manila Nazzaro non le manda a dire: la frecciata a Caterina Balivo

Tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo non è di certo un mistero che non c’è mai stato buon sangue, complice forse anche la rivalità a Miss Italia. Tant’è che non appena l’intervistatore ha chiesto alla Nazzaro chi non vorrebbe incontrare durante la sua esperienza nella casa del GF Vip, lei non ha avuto dubbi facendo subito il nome della sua collega.

Manila ha spiegato che è normale avere delle simpatie e delle antipatie e purtroppo con la Balivo non c’è questo rapporto così idilliaco, ma come avrà reagito quest’ultima di fronte a questa frecciata? La sua risposta, su Instagram, non si è di certo fatta attendere.

“Venezia grazie di essere unica, come me, per fortuna 🤪😂😂” ha esordito Caterina Balivo su Instagram , facendo leva Festival del cinema di Venezia. “Ps: a casa dormono tutti e io ne approfitto per iniziare a vedere la nuova stagione de La Casa di Carta su Netflix. Voi siete già riusciti a vederla?” ha chiesto poi ai suoi fedeli sostenitori.

Caterina ha preferito glissare sulle dichiarazioni della sua collega, anche se la sua ironia sull’essere unica come la manifestazione del cinema agli occhi di alcuni utenti della rete è sembrata essere una replica alla frecciatina della sua collega, ma sarà realmente così?

Molto probabilmente, però, visto che Caterina Balivo è impegnata in Rai, la paura di Manila Nazzaro non dovrebbe diventare la realtà. In quanto appare assai improbabile il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.