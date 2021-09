Bianca Guaccero, l’annuncio fa sognare i fan: accadrà in diretta

Bianca Guaccero lo ha annunciato poco prima della partenza della nuova stagione di Detto Fatto, facendo sognare tutti i suoi fan.

Bianca Guaccero è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca di Detto Fatto. La conduttrice, che in un primo momento era stata chiamata a sostituire Caterina Balivo, festeggia il suo quarto anno al timone della trasmissione. Un percorso senza dubbio difficile, ma che le ha dato tante soddisfazioni.

La conduttrice tornerà in tv tutti i giorni a partire da lunedì 13 settembre su rai 2 e per l’occasione, durante un’intervista rilasciata all’Ansa, ha rivelato le succulenti novità di questa nuova edizione, facendo sognare tutti i suoi fedeli sostenitori che non vedono l’ora di poter cominciare a passare qualche ora in spensieratezza in compagnia della loro beniamina.

Anticipazioni Detto Fatto: Bianca Guaccero svela un’importante novità

Bianca Guaccero ha purtroppo confermato che anche quest’anno il pubblico non sarà presente in studio, ma non per questo i telespettatori saranno messi da parte, anzi. Con l’inizio di questa nuova stagione di Detto Fatto, il pubblico del piccolo schermo sarà un protagonista attivo del programma e potrà intervenire in ogni momento attraverso un portale creato appositamente per loro.

I tutorial che andremo a vedere durante questa nuova stagione, come annunciato dalla Guaccero stessa, non saranno sterili ma basati sulle esigenze del pubblico, andando incontro all’attualità. Insomma, decisamente un bel mix di novità che siamo sicuri colpirà dritti al cuore dei telespettatori, ma vediamo che cosa ha dichiarato Bianca a tal proposito.

“Proprio perché non potrà essere in studio, coinvolgeremo il pubblico tramite un portale che ci terrà uniti minuto per minuto“ ha subito chiarito Bianca durante il corso dell’intervista. “Gambi avrà sempre un pc con sé attraverso il quale leggerà i commenti degli spettatori che svolgeranno un ruolo quasi da autori” ha garantito. “Non ci saranno tutorial sterili, ma sempre legati alle storie delle persone e all’attualità” ha infinte aggiunto, ma le novità e le sorprese non sono di certo finite qui.

Bianca Guaccero sulla nuova edizione di Detto Fatto ha rivelato che la prima puntata di quest’anno sarà dedicata alla memoria della showgirl per eccellenza Raffaella Carrà, recentemente scomparsa a causa di un brutto male: “Per me Raffaella Carrà è importante, a lei devo l’inizio della mia capacità di sognare di fare questo mestiere. È il mio mito, a due anni prima di parlare cantavo già le sue canzoni. Apriremo la nuova edizione di Detto fatto con lei: se siamo qui è anche per merito suo”.