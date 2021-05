Avete mai visto la mamma di Bianca Guaccero? Pazzesca

Bianca Guaccero, nota attrice e conduttrice italiana, è molto legata alla madre Rosaria Salierno con cui condivide alcuni scatti importanti.

Solare, divertente, ma anche malinconica e romantica. Tutto questo, forse anche di più, sa essere Bianca Guaccero. Attrice e conduttrice televisiva, la donna anima le giornate degli italiani grazie a “Detto Fatto”, programma dove i tutorial e il glamour la fanno da padrone. Non solo, la presentatrice ha dato prova di sapersi mettere in gioco e – fra un tutorial e l’altro – ha parlato di sé stessa: gli esordi da attrice, il successo e anche l’utilizzo di controfigure. Tutt’altro che un’abitudine, solo in un caso ha assecondato l’idea, solitamente non le usa: neppure per le scene d’azione, come ha confessato lei stessa a Jonathan Kashanian.

Restando in tema di confessioni, Bianca Guaccero ha un rapporto speciale con la mamma: Rosaria Salierno, a cui dedica amore e attenzioni. Proprio come la donna faceva quando la conduttrice era solo una bambina, a questo fa riferimento anche il primo lavoro musicale che la Guaccero sta incidendo: le sue doti canore saranno valorizzate grazie a una serie di successi – canzoni d’infanzia – che ascoltava grazie alla mamma e al papà.

Bianca Guaccero: “Io e mamma, un amore senza tempo”

Solido il rapporto con i genitori, come si evince dall’account Instagram la signora è un tipo distinto con la stessa autoironia che contraddistingue la celebre interprete. “Basta questa foto per spiegare ciò che siamo. Ti amo, mamy”, si legge in un post dedicato.

Il rapporto è viscerale: quello che era un semplice e profondo legame si è trasformato in una complicità granitica. Due adulte, con la vita stretta in una mano, e l’affetto di sempre. Non serve altro, almeno per Bianca che considera i genitori come un faro: la mamma è quella guida che l’ha aiutata nei momenti di smarrimento e le ha regalato sorrisi in quelli di felicità. Il meglio deve ancora venire, dice una famosa canzone, vedendo certi scatti possiamo convincerci che per Bianca Guaccero non c’è nulla di più vero. Specialmente fra le braccia della mamma.