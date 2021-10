Incontinenza urinaria? Scopri di cosa si tratta e come rimediare

L’incontinenza urinaria femminile è un problema delicato e molto specifico che può colpire la donna in diversi momenti della sua vita. Scopriamo come riconoscerla per tempo e come combatterla.

Molte donne si trovano a combattere contro la così detta incontinenza urinaria. Un problema che porta alla perdita incontrollata di urina e che, com’è facile immaginare, crea svariati disagi.

Il motivo per cui viene considerata un problema prettamente femminile (benché anche gli uomini possano soffrirne seppur in modo diverso) è dato dalla conformazione particolare del pavimento pelvico.

In genere si manifesta con perdite di urina incontrollate che, almeno i primi tempi, possono essere così lievi da non destare quasi sospette. Se riconosciuta per tempo, però, rimediarvi è molto più semplice, motivo per cui si tratta di un problema da non sottovalutare mai e al quale prestare sempre la massima attenzione.

Sintomi e cause dell’incontinenza urinaria femminile

Saper riconoscere fin dall’inizio un’incontinenza urinaria non è sempre facile. Un po’ perché può presentarsi in modo lento e graduale e un po’ perché la maggior parte delle donne tende a non dar peso ai vari sintomi.

Per agevolare le cose e rendere il riconoscimento di questa patologia più immediato è quindi bene focalizzarsi sui primi sintomi che sono:

Piccole perdite di urina quando si ride o si tossisce

Stimolo molto forte per il quale si è costrette a correre in bagno

Perdite durante l’esercizio fisico

Più risvegli notturni per andare in bagno

Minzione notturna involontaria

L’incontinenza può avere varie forme che andranno indagate con il medico. Tra queste ci sono quella da sforzo, da urgenza, funzionale, mista e totale.

Andando alle cause, le più note sono generalmente un indebolimento del pavimento pelvico dato dalla gravidanza o dal parto, la menopausa, prolasso, problemi neurologici, infezioni vaginali, effetti collaterali dati dall’assunzione di alcuni farmaci.

Per un’attenta anamnesi è bene rivolgersi ad urologi esperti in pavimento pelvico che, dopo alcune domane ed esami non invasivi potranno eseguire la diagnosi.

Come si cura l’incontinenza urinaria

È bene sapere che per l’incontinenza urinaria non esiste una cura che sia unica e valida per tutte. I primi tempi, quindi, può essere necessaria una rieducazione del pavimento pelvico.

Detto ciò, tra i rimedi riconosciti ci sono la rieducazione del pavimento pelvico (da effettuare con un fisioterapista esperto), i farmaci e in casi estremi l’approccio chirurgico.

In genere lavorare sul pavimento pelvico, sulla respirazione e sul proprio stile di vita può portare a molti più risultati di quanti si pensi. Tra le primissime regole ci sono una dieta sana ed equilibrata, un’idratazione costante e scandita nel corso della giornata, la giusta attività fisica e l’astenersi dal consumo di alcolici e dal fumo.

Anche ridurre alcune bevande può aiutare a prevenire episodi di incontinenza. Il resto lo faranno le cure mediche. Il mettere in atto piccole strategie come l’utilizzo di mutande assorbenti o di pannolini sagomati e la conoscenza del proprio corpo che una volta aumentata sarà uno tra gli aiuti più grandi.