Rossetto fai da te: la ricetta top per prepararne uno in pochi step

Rossetto fai da te: ti sveliamo la ricetta perfetta per prepararne uno da 5 grammi in pochi minuti, con formulazione ricca e nutriente. Le tue labbra ringrazieranno!

La seduzione passa anche dalla bocca. Avere delle labbra lisce e carnose è il desiderio di quasi tutte le donne. Un sorriso curato e valorizzato dal rossetto giusto, è il miglior biglietto da visita!

Carnose, a cuore, larghe, sottili, a cupido oppure all’ingiù, le labbra sono da sempre protagoniste del make up. Si possono perfino correggere, se sono asimmetriche, oppure ingrandire se troppo sottili. In questo, aiutano molto le varie tecniche di contouring, che dosano sapientemente luci e ombre, per un effetto a tutto volume. Risultato? Una bocca più carnosa e sensuale!

Per fare un buon contouring labbra servono necessariamente questi prodotti: correttore, matita labbra (o pennarello labbra), rossetto scuro, rossetto chiaro, gloss o un illuminante in polvere.

Per questa tecnica avanzata di make up il rossetto è un must have. In commercio se ne trovano di vari tipi e nelle tonalità più disparate. La regola basilare è scegliere sempre quello giusto in base al colore del proprio incarnato.

Anche per il rossetto, così come per altri cosmetici, si può ricorrere al fai da te. Come? Preparandone uno a casa 100% bio, con formulazione ricca e nutriente. Se l’idea ti piace, ecco la ricetta perfetta per farne uno da 5 grammi.

Rossetto fai da te: prova questa ricetta facile e veloce!

Rossetto fai da te: è la scelta giusta se sei un amante del bio! Scopri la ricetta incredibile proposta dal blog Ninfea Turchese per prepararne uno da sola in pochi passaggi. Gli ingredienti sono tutti low cost e di facile reperimento. Per acquistarli, puoi rivolgerti ad una erboristeria specializzata in cosmesi naturale.

Scopriamo tutto sui dosaggi da rispettare e il procedimento da seguire. Ne siamo certi: ti innamorerai della consistenza cremosa di questo rossetto!

LEGGI ANCHE –> Rossetto che non dura con la mascherina? Prova questo trucco pazzesco!

INGREDIENTI (per 5 grammi di rossetto):

1 g di cera d’api (20%);

0,5 g di pigmenti coloranti (10%)*;

1 goccia di vitamina E;

2 g di olio di ricino (40%);

1,5 g di burro di karité (30%).

*Scegli i pigmenti in base al colore di rossetto che vuoi ottenere. Per esempio, per un rosso mattone, ti occorreranno 5 grammi di colore composto così: 0,19 g di ossido minerale rosso, 0,21 g di mica cuivre (rame), 0,10 g di ossido minerale blu.

PREPARAZIONE: In un pentolino, unisci i pigmenti coloranti (dopo averli pesati bene) agli altri ingredienti (tranne la vitamina E). Lascia fondere il tutto a bagnomaria per il tempo necessario ad ottenere una consistenza senza grumi. Fatto questo, aggiungi la vitamina E e mescola ancora per 1-2 minuti.

A questo punto il tuo rossetto è pronto! Ovviamente sarà liquido, quindi dovrai versarlo in astucci o formine e lasciarlo solidificare.

Questo prodotto cosmetico, 100% naturale e privo di conservanti, ha il suo punto di forza nell’olio di ricino, ingrediente pazzesco per dare più lucentezza al rossetto. C’è poi la vitamina E che ha un potere emolliente e lenitivo straordinario. E’ perfetta per proteggere le labbra anche nel periodo autunno-inverno.

Il terzo ingrediente jolly di questa ricetta è il burro di karité. Ricco d vitamine, acidi grassi e minerali, è un vero toccasana per nutrire la pelle in profondità.

Questo rossetto fai da te non si limita semplicemente a colorare le labbra. Fa molto di più: le rigenera in profondità. Ma se cerchi anche spunti per un make up labbra trendy, allora tieni conto che il rosso marrone è tra le nuance più cool per l’autunno-inverno 2021.

Gli altri colori più consigliati sono: il marrone (in tutte le sue sfumature), il burgundy, il malva, il rosa (in tutte le sue varianti, dal nude al corallo) e l’intramontabile rossetto rosso, nei suoi toni più accesi.

La ricetta è semplice e gli ingredienti sono top: insomma, non ti manca proprio nulla per cimentarti nella preparazione di un bel rossetto alla moda.

Vesti le labbra di nuova luce e conquista con un sorriso. Sarai irresistibile!