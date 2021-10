Rossetto che non dura con la mascherina? Prova questo trucco pazzesco!

Rossetto e mascherina: ecco il trucco geniale per labbra impeccabili. Dirai addio alla mascherina che si sporca in pochi minuti! Basta utilizzare un prodotto low cost che quasi tutte abbiamo in casa.

Trucco e mascherina: un binomio solo all’apparenza imperfetto! E’ vero, il Covid-19 ha cambiato anche le nostre abitudini in fatto di make up. La mascherina copre quasi tutto il viso, con non pochi disagi. E’ così ormai da quasi due anni e chissà quando si potrà ritornare alla normalità.

Gli esperti ci suggeriscono di indossarla correttamente, per prevenire i contagi. Ma diciamoci la verità, il dispositivo di protezione ruba la scena al make up. Restano scoperti soltanto occhi e sopracciglia. E allora che si fa? Ci trucchiamo a zone oppure rinunciamo completamente a farlo? La risposta è semplice: sì al trucco ma con qualche furbizia in più.

Le labbra, da sempre protagoniste di ogni make up, vengono ‘cancellate’ dalla mascherina. Molte donne hanno rinunciato a truccarle per pigrizia. A che serve valorizzarle se poi non si vedono? In questa domanda è racchiuso il pensiero dominante. Ma è vietato arrendersi! C’è un’astuzia incredibile per far durare di più il rossetto, senza sporcare la mascherina.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un prodotto che costa pochissimo. Quasi tutte ne abbiamo un po’ in casa. Per molte mamme è addirittura irrinunciabile! Di cosa stiamo parlando? Beh, scoprilo subito!

Rossetto con mascherina: il trucco geniale per fissarlo bene

La mascherina è nemica del rossetto, ma solo all’apparenza! Con questo trucco pazzesco, eviterai che si sporchi nel giro di pochi minuti. Non parliamo dell’utilizzo di un comune rossetto no transfer, sarebbe troppo scontato.

Piuttosto, ci riferiamo ad un ‘ingrediente segreto’, perfetto per fissare bene il rossetto. Di cosa stiamo parlando? Semplicemente del borotalco!

È un dato di fatto: il talco sta diventando un insospettabile alleato di bellezza per tante social influencer e fashion blogger. Sostituisce bene la cipria nel baking, che è la tecnica make up più usata per fissare tutti i prodotti in crema, dal fondotinta al correttore, regalando così un incarnato più liscio e luminoso.

Con un buon baking, anche il rossetto dura di più. Indossare la mascherina per ore non sarà più un problema. Ma in cosa consiste questa tecnica? Scopriamolo subito.

Devi fissare ogni strato di prodotto cosmetico in crema, per esempio correttore o fondotinta, con un’abbondante quantità di polvere. Puoi utilizzare la cipria oppure il borotalco. Risultato: la pelle trattata così, grazie anche al calore corporeo, “cuocerà” (da qui il termine “baking” che tradotto significa cottura al forno) cosmetici e polvere insieme, fissando bene il make up per ore.

Quindi, ricapitolando, se vuoi fissare bene il rossetto ma ti manca la cipria, usa il borotalco. Procedi così: dopo aver steso il fondotinta, se non hai la cipria, dai una bella spennellata di borotalco sopra le labbra per fissare il rossetto. Però non devono essere troppo secche o screpolate.

Ma puoi ricorrere all’escamotage del borotalco anche dopo aver messo il rossetto. Per fissarlo meglio sulle labbra, passa un po’ di questa fantastica polvere sulle labbra, utilizzando un pennello oppure tamponando con una spugnetta.

C’è poi una terza tecnica che puoi provare. Però, oltre al borotalco, dovrai procurarti anche una velina. Ecco come devi procedere: poggia lo strato di velina sul rossetto appena applicato e tienilo fisso con una mano.

Contemporaneamente, con l’altra mano, passa un pennello con un po’ di borotalco su tutta la zona della bocca. Fatto questo e tolta la velina, noterai che il rossetto sarà più opaco. E’ del tutto normale, vuol dire che ha attecchito bene.

Se indossi la mascherina per quasi tutto il giorno, prova una di queste tecniche e dirai addio al rossetto sbavato. Proteggiti dal Covid-19 ma non rinunciare alla tua femminilità. Vesti le labbra del colore che ami e sii felice!