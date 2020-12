Il trucco viso ti durerà davvero tutta la giornata se utilizzi questi tre prodotti che in molti sottovalutano. Scopri come rendere il makeup perfetto da mattina a sera.

Il trucco per molte donne è un ‘vezzo’ importante, un modo per veicolare la loro femminilità e per sentirsi sempre in ordine. Nella vita di tutti i giorni, sempre più ricca di impegni, di orari proibitivi e di ore fuori casa però, sembra difficile mantenere un makeup impeccabile e inalterato.

Esistono però 3 prodotti di makeup, troppe volte sottovalutati, che assicurano una resa del trucco davvero eccezionale. Utilizzandoli, scoprirai come durante la giornata non dovrai ritoccare la base viso, il trucco occhi o quello delle labbra. Se il mascara invece ti spora spesso la palpebra, scopri il trucchetto per evitare questo antiestetico inconveniente.

Trucco perfetto tutto il giorno? Il segreto in 3 prodotti di makeup che forse non utilizzi

Il trucco viso, occhi e labbra è per ogni donna un modo di essere carina, apparire curata ed enfatizzare i propri punti di forza. Troppe volte però, durante le tante ore passate fuori casa il makeup perde di freschezza, i colori si sbiadiscono e l’incarnato arriva a metà giornata con un colorito spento e forse con un eyeliner sbavato. Per quanto riguarda l’eyeliner vi abbiamo consigliato 5 trucchetti per averlo sempre perfetto, e per il resto del trucco viso, ecco 3 prodotti da avere sempre a portata di beauty per farlo durare davvero da mattina a sera.

Makeup viso perfetto tutto il giorno: il primer

Il primer è un prodotto creato e formulato per creare una base su cui applicare il trucco. Questa base che si presenta diversa per il viso, per gli occhi e anche per le labbra, permette un’applicazione più semplice e omogenea del trucco e soprattutto permette a prodotti come fondotinta, ombretto e matite occhi e rossetti di restare tenacemente perfetti per tutto il giorno.

Ogni casa cosmetica ha tra i suoi prodotti dei primer, per viso, occhi, labbra e persino per le ciglia e il prodotto si potrà stendere facilmente con un pennello o anche con le dita. La texture setosa e ricca di sostanze riempitive, quasi sempre siliconi, renderanno compatto l’incarnato ‘neutralizzando’ piccoli segni del tempo, pori dilatati e altre imperfezioni.

Makeup perfetto tutto il giorno: la cipria



La cipria è l’intramontabile ed insostituibile prodotto per il makeup, quello che da sempre fissa, opacizza e regala femminilità anche soltanto nella gestualità con cui si applica sul viso. Purtroppo però nel tempo è stata utilizzata più come opacizzante che non come fissativo del trucco, un grande errore perché, soprattutto nella sua versione in polvere libera, resta il modo più semplice per fissare il makeu viso.

Picchiettare il viso con una buona cipria in polvere, magari trasparente, dopo aver applicato il makeup, lo presserà in modo unico, rendendolo ‘a lunga durata’. Per anni la cipria in polvere è stata il fissativo per il makeup, la ‘polvere di riso’ infatti era un prodotto che non mancava mai nel kit del truccatore professionale ma anche nel beauty delle donne.

La cipria dunque, picchiettata con il piumino specifico, contribuirà senza alcun dubbio a rendere inalterato il makeup per tutto il giorno.

Makeup perfetto tutto il giorno: lo spray fissante

Lo spray fissante è un prodotto di ultima generazione che in diverse formulazioni, più o meno chimiche, fissa il trucco in modo perfetto e per diverse ore. Vaporizzare questo prodotto a circa 20 centimetri da viso dopo averlo truccato, sarà il modo per sfoggiare un makeup perfetto dalla mattinata di lavoro all’aperitivo con gli amici.

Per le più nostalgiche ed in mancanza di prodotti specifici, la vecchia e buona acqua ghiacciata vaporizzata sul viso dopo il makeup, fisserà il trucco e regalerà grandi soddisfazioni a costo zero!