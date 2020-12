Capita spesso che il mascara macchi la palpebra durante e dopo l’applicazione, con questo trucchetto del mestiere non accadrà mai più!

Il mascara, un prodotto di makeup del quale difficilmente si fa a meno. Le ciglia infatti, enfatizzate da un buon mascara volumizzante e allungante regalano al volto un aspetto molto femminile e curato.

Quando si applica il mascara però, non sempre si riesce ad evitare antiestetiche e fastidiose sbavature e per questo abbiamo deciso di consigliarvi un ‘trucchetto del mestiere’ che pochi ancora utilizzano, visto l’avvento di prodotti molto professionali come il ‘primer’ anche per le ciglia.

Mascara: come applicarlo in modo perfetto

Il mascara, come ogni altro prodotto di makeup necessita di un’applicazione curata ma soprattutto di una preparazione delle ciglia adeguata. Il segreto per preparare le ciglia prima dell’applicazione di qualsiasi mascara è senza dubbio piegarle e lo si potrà fare con un buon piegaciglia.

Le ciglia precedentemente piegate, durante l’applicazione del mascara, si apriranno naturalmente a ventaglio, regalando uno sguardo magnetico. Scopri come realizzare un trucco natalizio semplice e luminoso.

Come utilizzare il piegaciglia in modo corretto

La piegatura delle ciglia, avviene in due momenti separati. Il piegaciglia infatti da prima andrà posizionato alla base delle ciglia, per eseguire la prima piegatura, e poi andrà posizionato sulle punte per eseguire la piegatura finale. In questo modo le ciglia saranno curvate completamente.

Come applicare il mascara in modo corretto

Dopo aver piegato le ciglia, anche l‘applicazione del mascara dovrà essere fatta con attenzione e in tre modalità diverse:

Applicare il mascara da prima alla radice delle ciglia pettinandole verso l’alto senza soffermarsi sulle punte. In questo modo si eseguirà un vero e proprio ‘lifting’ delle ciglia verso l’alto.

Applicare il mascara una seconda volta partendo dalle radici e pettinando anche le punte. Lasciar asciugare qualche minuto

Applicare il mascara dalla radice alla punta dalla parte esterna e dalla parte interna.

Come evitare che il mascara macchi la palpebra: il trucco che soltanto pochi conoscono

Il segreto per evitare che il mascara sbavi durante e dopo l’applicazione è la cipria! La cipria è un’ottima alleata delle ciglia perfette e può essere utilizzata in due modi, per fissare il mascara e regalare un effetto ciglia finte e per evitare antiestetiche sbavature durante l’applicazione.

Come evitare che il mascara sbavi durante l’applicazione



Non si può evitare che il mascara sbavi e sporchi la palpebra durante l’applicazione, soprattutto se le ciglia sono lunghe e ben piegate verso l’alto, si potrà però rendere facile l’eliminazione della sbavatura applicando una quantità di cipria sotto la rima palpebrale inferiore e all’altezza della piega dell’occhio sulla palpebra superiore.

In questo modo, se il mascara macchierà la pelle, basterà eliminare l’eccesso di cipria con un pennello da occhi pulito e la macchia verrà via in modo semplice preservando il resto del makeup.

Come fissare il mascara con la cipria ottenendo un effetto ciglia finte

Per fissare il mascara ed ottenere delle ciglia super voluminose, come quelle finte, si dovrà, dopo la prima passata di mascara, applicare delle cipria sulle ciglia con uno scovolino da mascara pulito. Subito dopo si potrà passare il mascara un’ultima volta ed esso si fisserà perfettamente regalando un meraviglioso effetto ciglia finte.

La cipria è l’alleata del makeup perfetto, per questo bisognerebbe portarla sempre in borsetta!