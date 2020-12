Trucco di Natale semplice e luminoso: il video tutorial

By

Un trucco natalizio semplice e luminoso, perfetto da sfoggiare in queste festività. Scopriamo tutti i segreti per realizzarlo in modo perfetto.

Le feste di Natale stanno per arrivare e anche se in questo anno così particolare pranzi e cene li condivideremo con pochi membri della famiglia, il trucco e l’abbigliamento dovranno essere più curati che mai, proprio per regalarci quell’atmosfera di serenità di cui tutti abbiamo davvero bisogno.

Scopriamo come realizzare un makeup di Natale semplice e luminoso che sarà adatto ad ogni tipo di donna, proprio perché mira a regalare un incarnato perfetto e radioso, uno sguardo fresco e magnetico e delle labbra sulle tonalità nude ma dalla nuance piacevolmente satinata. Scopri come realizzare un trucco da giorno perfetto.

Makeup di Natale semplice e luminoso: come realizzarlo

Per realizzare il makeup natalizio proposto dalla makeup artist Giulia Bencich, avrete bisogno di:

fondotinta

correttore

correttore chiaro e luminoso

cipria in polvere

terra compatta toni caldi

blush

illuminante

ombretto chiaro e luminoso

ombretto marrone medio

ombretto marrone chiaro

matita nera

ombretto neo opaco

mascara

matita per sopracciglia

rossetto

gloss

spugnette per makeup

pennelli occhi

pennelli viso

Dopo aver idratato il viso, applicare il correttore e il fondotinta picchiettando l’eccesso con una spugnetta. Il correttore più chiaro andrà applicato sui punti luce e per ricreare delle ombre e scolpire i lineamenti sarà perfetta una terra abbronzante dai toni caldi.

Un tocco di blush regalerà un aspetto sano all’incarnato e l’illuminante enfatizzerà gli zigomi in modo discreto. Dopo aver sistemato le sopracciglia, si potrà procedere con il trucco occhi che sarà caratterizzato da un ombretto luminoso, armonizzato con dei marroni medi sfumati nella piega e nell’angolo esterno dell’occhio.

Una codina di matita nera fissata con un ombretto opaco e un mascara volumizzante completeranno il trucco occhi in modo impeccabile.

Le labbra si vestiranno di una tonalità nude con un sottotono malva e sarà reso ancor più particolare da un gloss luminoso.

Trucco di Natale semplice e luminoso: il video tutorial

Vi basterà seguire il video tutorial per realizzare questo makeup luminoso e molto raffinato.

Il lipstick potrà anche essere cambiato, magari con un ‘must’ del trucco natalizio 2020, il rossetto rosso. Scopri i ‘must have del trucco natalizio”.