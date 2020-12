L’eyeliner è un prodotto di makeup molto amato ma per molte persone anche difficile da applicare, ma scopriamo 5 trucchi per applicarlo in modo semplice e non farlo sbavare.

L’eyeliner è senza dubbio uno dei cosmetici più amati dalle donne, l’unico che in combo con un buon mascara completa il trucco occhi in modo impeccabile e molto femminile. Applicarlo però non è sempre semplice.

Scopriamo quanti tipi di eyeliner esistono, come si utilizzano e i 5 trucchetti per applicarlo in modo perfetto.

Eyeliner: le varie tipologie di prodotti

L’eyeliner, quello che milioni di donne hanno utilizzato da sempre è quello liquido con l’applicatore in setole, un pennellino molto molto sottile. Esistono però delle valide alternative, alcune delle quali di più semplice applicazione. Scopri tutte le tendenze dell’eyeliner per l’inverno 2020.

L’eye liner in gel

L‘eyeliner in gel si presenta in una piccola giara, quasi sempre in vetro ed è di una consistenza semisolida, piuttosto cremosa. Si può applicare con un pennellino sottile da eyeliner e la sua consistenza permette un’applicazione più sicura.

L’eyeliner in penna

Gli eyeliner in penna, sono quelli più amati e più utilizzati del momento. Si presentano come una penna dove all’interno il prodotto liquido viene distribuito da una punta in feltro piuttosto stabile e compatta che permette l’applicazione di un tratto sicuro e pulito.

L’eyeliner a matita

In commercio esistono anche degli eyeliner in matita, delle mine molto sottili inserite in una confezione rigida che si comportano come un eyeliner durante l’applicazione ma regalano un tratto più sfumato, leggero e poco grafico. Senza dubbio il più semplice da utilizzare ma soprattutto per una bordatura dell’occhio con infracigliare.

Eyeliner: 5 trucchi per applicarlo in modo perfetto

Ecco per voi 5 trucchi per applicare l’eyeliner in modo semplice e perfetto:

1-Preparare l’occhio

Prima di applicare l’eyeliner la palpebra dovrà essere preparata creando una base neutra su cui il prodotto possa essere valorizzato e aderire in modo tenace. Per preparare la base, si dovrà applicare un correttore e fissarlo con un velo di cipria.

2-Tirare l’occhio

Per applicare l’eyeliner in modo corretto, si dovrà tirare l’occhio in modo leggero verso l’esterno così da poter tracciare una linea il più possibile pulita. Attenzione a tirare troppo l’occhio, soprattutto sulle pelli più mature, pena l’effetto ‘zig zag’.

3-Applicare una linea sottile

Iniziare ad applicare l’eyeliner nella parte centrale della palpebra per poi allungarsi verso l’interno e l’esterno. Fondamentale sarà tracciare una linea sottile che si potrà ispessire in un secondo momento.

4-Tracciare la codina verso l’alto

Tracciare la codina dell’eyeliner seguendo una linea immaginaria che parte dalla fine dell’occhio alla fine delle sopracciglia.

5-Completare la codina

Per completare la codina dell’eyeliner, tornare indietro sulla linea immaginaria verso il centro dell’occhio completando l’applicazione.

Seguendo questi 5 trucchetti e acquisendo esperienza provando l’applicazione più volte, sarà un vero gioco da ragazze applicare l’eyeliner.