Durante il 2020 moltissimi italiani hanno imparato a fare la pizza nella cucina di casa: tra le idee regalo di Natale non può mancare un fantastico forno!

La pizza italiana ha tanti segreti: la qualità della farina e dei condimenti, la durezza dell’acqua e i tempi di lievitazione definiscono di certo la bontà dell’impasto, ma anche i metodi e i tempi di cottura fanno un’enorme differenza tra una buona pizza e una pizza appena mangiabile.

Il segreto per la cottura di una buona pizza è di eseguire una breve cottura a temperatura elevatissime: questo consente di cuocere adeguatamente l’impasto senza seccare eccessivamente gli ingredienti che sono stati usati come condimento.

Purtroppo però, come hanno imparato a loro spese tutti i nuovi cuochi che si sono cimentati con la pizza durante il lockdown, non è possibile cuocere le pizze in questo modo nel forno di casa, che raggiunge al massimo temperature di 200°/220°.

La temperatura ideale per la cottura della pizza invece è di ben 400°: una condizione che, come sanno bene gli esperti pizzaioli napoletani, si può ottenere soltanto utilizzando una piastra in pietra refrattaria, in grado di raggiungere temperature elevatissime mantenendole a lungo e in maniera omogenea.

Idee Regalo Natale: il forno per cuocere in 5 minuti la vera pizza nella cucina di casa

In commercio esistono forni elettrici per pizza di ottima qualità, che presentano tutte le caratteristiche ideali per cuocere questo prodotto in una qualunque cucina domestica in pochissimo tempo, in piena sicurezza e soprattutto con la certezza di ottenere ottimi risultati.

Tra l’altro questo tipo di forno con piastra in pietra naturale può essere utilizzato anche per cuocere altri prodotti da forno, grazie alla temperature regolabile.

Ideale per il pane, è ottimo anche per preparare le caldarroste che potrebbero rendere il periodo di Natale davvero magico anche in casa.

Per quanto riguarda i consumi, questo forno elettrico necessita di un’alimentazione a 1200 Watt, ma viene utilizzato al massimo della potenza per tempi davvero molto brevi: per cuocere una pizza per una persona bastano infatti 4 – 5 minuti!

Naturalmente il tempo di cottura per altre preparazioni è più lungo, ma di certo non si imposterà il forno in maniera da raggiungere i 400°, contenendo molto i consumi.

La resistenza che riscalda la pietra su cui poggia la teglia dal diametro di 31 cm è circolare, quindi riscalda perfettamente ogni punto della base, garantendo risultati di cottura estremamente omogenei.

Compreso nella confezione c’è un ricettario con cui sperimentare tutti i possibili utilizzi di questo praticissimo elettrodomestico, che occupa poco spazio in cucina, è facilmente trasportabile e può essere riposto con poca fatica quando non viene utilizzato.

Compresa nel prezzo anche una pratica paletta per pizza, utile per sollevare la base e controllare il livello di cottura della preparazione.