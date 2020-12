Belen Rodriguez a letto con il fidanzato Antonino Spinalbese. Il web attacca: “Esibizionista”. La dura replica: “Dovrei denunciare”.

Belen Rodriguez sempre più innamorata del fidanzato Antonino Spinalbese dal quale non si separa mai, pubblica una foto in cui si scambiano dolci coccole e baci a letto e scatena i commenti del web.

La showgirl argentina, serena e felice, condivide sempre più spesso sui social i momenti della sua vita privata insieme al figlio Santiago e al fidanzato Antonino che ha conquistato il suo cuore e che è entrato ufficialmente a far parte della sua famiglia.

A casa, Belen e Antonino Spinalbese trascorrono tanti momenti condividendo anche il loro tempo con Santiago che ha conosciuto il fidanzato di mamma Belen. Tuttavia, l’ultima foto in cui sono insieme a letto, intenti a scambiarsi un bacio d’amore, ha scatenato le critiche del web.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il web attacca per la foto a letto. Lei: “Dovrei denunciare l’intera comunità di Instagram”

La foto incriminata è quella che vedete qui in alto. Belen, con un pantoloncino, si gode le attenzioni del fidanzato Antonino Spinalbese che ha sbaragliato la concorrenza di tutti gli altri pretendenti della showgirl argentina facendola innamorare.

“Mi perdo nei tuoi baci”, ha scritto l’ex moglie di Stefano De Martino che sarebbe ancora ufficialmente single dopo le foto di Mariacarla Boscono insieme all’ex.

A scatenare i commenti del web, però, non sono state le parole della Rodriguez, ma il momento immortalato che, a detta di alcuni followers, dovrebbe restare privato.

“I momenti come questi non si fotografano. Esibizionista al massimo”, ha scritto qualcuno. La replica di Belen, però, non si è fatta attendere. “A questo punto farei una bella denuncia all’intera comunità di Instagram“, ha risposto la showgirl facendo notare all’utente il numero illimitato di foto come quella che vedete qui in alto sui social.

Non mancano, però, gli utenti che tirano in ballo il tempo impiegato dalla showgirl argentina per voltare pagina, dopo la fine del suo matrimonio con De Martino, tuffandosi in una nuova storia d’amore.

“Beati loro che s’innamorano e disinnamorano da un giorno all’altro”, ha scritto un altro utento. “Diciamo che non è proprio esatto da un giorno all’altro. Comunque hai ragione: chi si innamora è beato”, ha prontamente risposto Belen.

Tra i tanti commenti, poi, spunta anche quello di Gessica Notaro che scrive: “Siete bellissimi. Solo tanta felicità per voi alla faccia di chi non crede nel vostro amore e sa solo criticare. Chi è veramente felice, non giudica. Io sono con voi”.