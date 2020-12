Stefano De Martino: la fiamma Mariacarla beccata con l’ex, lui si consola così

Brutto colpo per Stefano De Martino: la nuova fiamma Mariacarla Boscono sarebbe stata beccata con l’ex, ma lui si consola così.

Nuova delusione in amore per Stefano De Martino? La vita privata del conduttore napoletano continua ad essere protagonista del gossip. Nelle scorse settimane, l’ex marito di Belen Rodriguez è stato pizzicato in compagnia della top model Mariacarla Boscono. Tutto lasciava presagire che tra i due potesse nascere una storia, ma oggi è arrivato l’ennesimo colpo di scena.

La modella, infatti, è stata pizzicata dal settimanale Oggi in compagnia dell‘ex, ma De Martino non si è affatto scoraggiato pubblicando sui social la foto dell’abbraccio con la persona più importante della sua vita.

Mariacarla Boscono mano nella mano con l’ex, Stefano De Martino si consola con Santiago

Tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono c’è solo un’amicizia? Dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi che ha pizzicato la modella in compagnia dell’ex, l’imprenditore Guido Senia, sembrerebbe proprio di sì. Nelle foto pubblicate da Oggi, Mariacarla Boscono e l’imprenditore camminano mano nella mano e si lasciando andare a coccole.

Mariacarla Boscono che ha avuto una storia anche con Ghali ed è mamma di una bambina di 9 anni nata dal matrimonio, oggi finito, con Andreas Patti, si è riavvicinata a Guido Senia?

La vita di De Martino, dunque, continua ad essere avvolta dal mistero. Dopo le paparazzate di qualche settimana fa in compagnia di Mariacarla Boscono, il conduttore non è più finito sulle copertine dei giornali. Stefano, in questo periodo, si trova a Napoli per lavoro e, quando è libero, dedica totalmente le sue giornate al figlio Santiago a cui regala anche i suoi abbracci più veri come potete vedere dalla foto qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Negli scorsi giorni, tuttavia, ha contribuito a far sognare nuovamente i fans lasciando un commento sotto il post con cui Emma Marrone ha annunciato la morte del cane Gaetano. Ad oggi, dunque, Stefano sembrerebbe essere ancora single a differenza di Belen Rodriguez sempre più innamorata di Antonino Spinalbese.