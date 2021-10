Tutti i trucchi per chips di zucca croccanti e buonissime

Le chips di zucca sono un goloso snack autunnale da gustare in ogni momento della giornata: ecco i trucchi per farle croccanti e buonissime.

Con l’arrivo dell’autunno torna sulle nostre tavole anche la zucca, un ortaggio di stagione dalle innumerevoli proprietà nutritive che può essere utilizzato per la preparazione di tantissime ricette.

Dai piatti dolci a quelli salati, la zucca ben si sposa con diversi sapori e ingredienti. Inoltre è un alimento salutare, ricco di vitamine e sali minerali e con poche calorie. Ecco perché è perfetto per realizzare un gustoso snack come le chips di zucca.

Squisite e facili da gustare in ogni momento della giornata, adatte anche a chi segue un regime ipocalorico perché cotte al forno e non fritte, scopriamo tutti i trucchi per preparare golose chips di zucca croccanti e buonissime.

Chips di zucca: ecco i trucchi

Sane, croccanti e gustose: sono le chips di zucca uno snack da portare in tavola in questo periodo e che saprà davvero deliziarvi. Da proporre all’aperitivo o per un buffet, ma anche da sgranocchiare sul divano di fronte a un bel film, le chips di zucca si possono consumare in qualsiasi momento della giornata.

Da cuocere rigorosamente in forno queste chips sono anche uno spuntino sano e leggero. Per farle però a regola d’arte esistono alcuni facili trucchetti che ora andremo a elencarvi, seguiteci passo passo.

1) Tagliare la zucca a fettine sottili. Il primo passo da fare dopo aver ben lavato la zucca è di tagliarla con una mandolina, o un coltello affilatissimo, a fettine molto sottili. La misura giusta è di mezzo centimetro. Se le taglierete ancora più fine rischierete di farle venire poi troppo asciutte e secche. Se invece le tagliate più alte non saranno delle chips croccanti.

2) Fettine dello stesso spessore. Oltre al fatto di tenere conto della dimensione dovrete anche cercare di farle tutte uguali proprio perché questo vi assicurerà una cottura uniforme delle vostre chips.

3) Buccia o no? Potrete scegliere di mantenerla e in tal caso lavate prima la zucca molto bene, altrimenti potrete anche toglierla. A seconda di come preferite.

4) Non ammassarle. Altro trucco per far sì che vengano croccanti e cotte a puntino è non ammassarle sulla teglia altrimenti non cuoceranno come si deve e rischiate di fare una poltiglia. Meglio prendere due teglie, se volete prepararne un quantitativo più grande, anziché metterle tutte insieme.

5) Come condirle. Per farle croccanti al punto giusto possiamo scegliere due vie. O con la farina o senza. Nel primo caso vanno impanate e poi bagnate appena con un filo d’olio e qualche aghetto di rosmarino. A cottura ultimata aggiungete il sale. Nel secondo mettiamo le fettine di zucca in una ciotola con olio, sale, pepe e rosmarino, mescoliamo e poi le disponiamo sulla teglia. Entrambi i metodi vi permetteranno di ottenere chips croccanti. Quindi scegliete quello che preferite.

6) Forno ventilato. Altro segreto per chips croccanti è di metterle a cuocere nel forno in modalità ventilata perché in questo modo si asciugheranno e diventeranno subito croccanti.

Ed ora che conoscete tutti i trucchi non resta che realizzare delle gustose chips di zucca croccanti e buonissime.