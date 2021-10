Make Up vip da urlo: Giulia De Lellis spodestata, Lei vince su tutte!

I Make Up vip da urlo solitamente sono proposti da Giulia De Lellis su Instagram, ma qualcuno sembrerebbe volerle rubare il posto.

I Make Up dei vip hanno sempre fatto sognare il pubblico. Prima lo si faceva sfoggiando look da urlo sui red carpet più famosi, mentre oggi le cose sono drasticamente cambiate. I personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo mostrano i loro trucchi e segreti attraverso i social e ci sono alcuni che preferiscono condividere con i loro fedeli sostenitori tutti i segreti di bellezza di cui sono a conoscenza.

Il primato, fino a poco tempo fa, apparteneva a Giulia De Lellis ma oggi qualcosa è cambiato o è ancora lei la preferita del web? Per rispondere a questo dubbio abbiamo scelto di parlare direttamente con gli utenti della rete, chiedendo a quelli che seguono i nostri profili social chi sia loro preferita. Ovviamente le loro risposte non si sono fatte attendere e il make up di Giulia De Lellis sembrerebbe essere stato sostituito da quello di un’altra sua collega che ha colpito il pubblico.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis senza filtri e senza inganno: lungo e toccante sfogo

Il vostro Make Up Vip preferito è il suo: Giulia De Lellis “sostituita”

Prima di svelare la classifica completa ci teniamo a fare, come al solito, alcune dovute precisazioni. Questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere il pubblico della rete e non vuole in alcun modo influenzare la professionalità dei personaggi in questione, tutt’altro. Le posizioni sono state stabilite in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a quest’articolo trovate tutti i dati necessari. Detto questo iniziamo subito a scoprire chi ha fatto breccia e chi no nel cuore degli utenti della rete con i make up vip da urlo.

LEGGI ANCHE: La giacca blazer di Valentina Ferragni è il capo per la mezza stagione! Copiamola con SheIn!

All’ultimo posto della classifica purtroppo c’è Giulia De Lellis. L’esperta di tendenze, che ha sempre sfoggiato make up da urlo, questa volta sembrerebbe non essere riuscita a convincere gli utenti della rete che hanno preferito posizionarla all’ultimo posto, preferendo altri trucchi realizzate dalle sue colleghe, ma ha comunque ottenuto un terzo posto dignitosissimo.

Nella seconda posizione, medaglia di argento, c’è invece Chiara Ferragni. La regina delle influencer sfoggia uno stile sempre impeccabile e gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di riconoscerla questa dote, ma chi si sarà aggiudicato il primo posto? Rullo di tamburi, prego. A vincere è stata Giulia Salemi!

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è riuscita ad ottenere il massimo della preferenze, spodestando la De Lellis. Di seguito troverete la classifica completa e le relative percentuali.