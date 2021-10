Soffri di vulvovaginite? Cause, sintomi e possibili soluzioni

Hai scoperto di soffrire di vulvovaginite? Ecco le cause e i rimedi da mettere in pratica.

La vulvovaginite è un’infiammazione che, come il nome stesso suggerisce, riguarda la vulva e la vagina. Si tratta quindi di un problema piuttosto intimo che quando si presenta può causare fastidi di diverso tipo nonché una certa difficoltà nel comprendere le mosse giuste da compiere.

In genere, alla base della vulvovaginite possono esserci infezioni, infiammazioni dovute allo sfregamento con indumenti troppo stretti, problemi ormonali, etc… Per questo motivo è molto importante avere una diagnosi precisa che ne riveli la causa esatta al fine di potervi porre rimedio. Cerchiamo quindi di conoscere meglio questo problema al fine di trovare la soluzione più idonea.

Vulvovaginite: da cosa dipende e come si presenta

Come già detto, il termine vulvovaginite indica un’infiammazione che può colpire sua la vulva che la vagina.

In genere si tratta di un problema che può colpire in ogni momento della vita (anche da bambine) e che ha cause diverse che vanno da quelle batteriche (se non ci si lava accuratamente o lo si fa nel modo errate) a quelle infiammatorie e dovute ad indumenti sbagliati.

Anche gli sbalzi ormonali possono portare a questo problema. E non sono da escludere un’errata alimentazione, l’eventuale sfregamento durante i rapporti e l’uso di farmaci che riducono il sistema immunitario.

Tutte cause che vanno prese in considerazione. E che devono essere vagliate insieme al ginecologo al fine di comprendere qual è quella di partenza e sulla quale lavorare.

Andando ai sintomi, questi sono spesso riconducibili al dolore, ad un arrossamento della zona interessata e alla presenza di secrezioni che, in alcuni casi, possono indicare la presenza di un’infezione batterica. Ovviamente la diagnosi è sempre eseguita dal ginecologo che in alcuni casi può avvalersi del tampone per arrivare a comprendere la causa della vulvovaginite.

Ma come curare il problema una volta scoperto di soffrirne?

In gran parte la risposta è legata alla causa. Se questa è di origine batterica, come prima cosa si dovrà infatti curare la stessa attraverso degli antibiotici precisi. In caso di funghi è possibile assumere degli antimicotici. Mentre per altri problemi è meglio optare per una modificazione dello stile di vita che comprenda l’attività ormonale, l’alimentazione e un quadro di insieme generale che andrà visto sempre e solo con il proprio medico curante.

Ciò che conta è non prendere mai sotto gamba un problema di questo tipo e attivarsi al più presto per sconfiggerlo e fare in modo che non si presenti più.

Evitare infiammazioni o problemi nelle parti intime aiuta infatti a preservarsi da altri problemi legati al dolore come, ad esempio, la vulvodinia.