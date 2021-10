Labbra a cuore: puoi averle proprio così con questi esercizi strepitosi

Labbra a cuore: 4 esercizi fantastici per averle così in pochissimo tempo. Sono facili da fare ma vanno ripetuti ogni giorno, con costanza. Ti spieghiamo come eseguirli correttamente.

Ad ogni viso le sue labbra! Carnose, a cuore, all’ingiù oppure a cupido, le labbra sono il biglietto da visita della sensualità femminile. Non sempre, però, sono come le vorremmo. Le labbra asimmetriche, per esempio, non sono proprio il massimo! Per fortuna con il make up si possono correggere. Per i casi più disperati, però, bisogna ricorrere a trattamenti di medicina estetica.

Per le labbra possiamo fare molto anche da sole, a casa. A fare la differenza è l’insieme di alcune buone pratiche. Quasi sempre, a fine estate, le labbra sono più secche e spente; per rispristinare il loro colore naturale, è utile fare uno scrub 1-2 volte a settimana. Ecco 3 ricette fai da te semplici e veloci.

Finché parliamo di cura delle labbra, allo scopo di migliorare la qualità della pelle, i prodotti non mancano. Più difficile è cambiare la loro forma, a meno che non si decida di ricorrere al bisturi.

Attenzione però: abbiamo detto difficile ma non impossibile! Ci sono alcuni esercizi che fanno miracoli! Se fatti tutti i giorni, con costanza, aiutano a rimodellare la forma delle labbra. Scopriamo insieme quali sono e come si eseguono correttamente.

Labbra a cuore: tutti gli esercizi fai da te che funzionano davvero!

Vorresti avere delle bellissime labbra a cuore, senza filler e chirurgia estetica? Il tuo sogno può diventare realtà con alcuni esercizi strepitosi da fare da sola a casa. Vedrai risultati visibili già dopo i primi giorni. Ti sentirai più bella e sicura, fidati di noi!

In particolare, vogliamo proporti 4 esercizi fai da te ad effetto volumizzante. Per ognuno di essi ti spieghiamo, nei dettagli, come va fatto bene.

Un consiglio: prima di iniziare, bevi un bicchiere d’acqua e applica un buon prodotto idratante. Va benissimo anche il lip balm che usi di solito. Detto ciò, partiamo con gli esercizi!

1° ESERCIZIO – Metti le labbra in posizione da bacio e mantienile così per almeno 10 secondi. Ripeti l’esercizio dieci volte;

2° ESERCIZIO – Porta la mano destra sulla bocca e fai una lieve pressione. Contemporaneamente, fai come se volessi schioccare un bacio. In questo modo, stimolerai il muscolo quadrato del labbro superiore e inferiore. Ripeti l’esercizio 10-15 volte.

3° ESERCIZIO – Tieni labbra e denti chiusi per circa 15 secondi e immagina di fare un sorriso. Poi, porta le labbra in avanti, come se volessi formare una ‘O’;

4° ESERCIZO – Anche questa volta l’aiuto arriva dalle vocali! Pronuncia la lettera ‘O’ e mantieni la posizione per 10 secondi. Contemporaneamente, soffia come se dovessi spegnere una candelina. Questo esercizio aiuta ad aumentare il volume delle labbra.

Con questi quattro semplici esercizi avrai labbra più piene e definite in poco tempo. Il consiglio in più: per una bocca a cuore, oltre al fitness, viene in aiuto anche il make up. Se le tue labbra sono troppo sottili, devi fare attenzione alla scelta dei rossetti. Prediligi colori brillanti e lucidi e metti al bando le tonalità troppo scure, perché non ti stanno bene.

Se ami il make up acqua e sapone, allora trucca così le labbra: applica un rossetto nude e contorna leggermente le labbra con una matita di un tono più scuro. Parti sempre dal centro, cioè dal cosiddetto arco di cupido, e sfuma verso l’esterno. Completa il make up con un tocco di gloss giusto al centro delle labbra. Facendo così darai alle labbra un effetto volumizzante.

Ridisegnare le tua labbra è più facile con queste astuzie. Dal fitness al make up, hai soltanto l’imbarazzo delle scelta.

Mettiti subito all’opera e regalati una bocca nuova per questo inizio d’autunno.