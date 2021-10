Carmen Russo e il dramma che le ha cambiato la vita: nulla è come prima

Carmen Russo negli ultimi anni si è trovata a vivere un dramma che le ha cambiato la vita per sempre.

Carmen Russo è senza alcun dubbio uno di quei personaggi che non hanno bisogno di spiegazioni. Si tratta infatti di una famosa show girl italiana che ha sempre dominato le scene che ha a suo modo ha saputo mantenere l’attenzione sempre viva su di se.

Una donna forte e determinata che non ha mai nascosto le sue fragilità e che al contempo ha saputo mostrarsi forte nel seguire le proprie idee senza curarsi del pensiero degli altri.

Eppure, nella sua vita apparentemente perfetta, Carmen Russo custodisce un dolore molto grande che per lei è stato un vero e proprio dramma dal quale ad oggi fa ancora fatica a riprendersi. Un dramma che come lei stessa ha ammesso più volte l’ha cambiata per sempre.

Carmen Russo e il dramma della madre scomparsa

Spesso dietro un grande dolore si cela la scomparsa di una persona che si è amato moltissimo. È questo il caso di Carmen Russo che qualche hanno fa (nel 2019) ha perso la madre Giuseppina alla quale era estremamente legata. Un dolore lancinante che l’ha colta alla sprovvista e per il quale le ci è voluto del tempo anche solo per poterne parlare.

Così, Carmen Russo oggi ricorda la madre come una donna forte e con la quale aveva un rapporto conflittuale ma intenso. Una madre che le ha insegnato a seguire sempre i suoi obiettivi e a non mollare mai, neppure nei momenti difficili.

Dopo la sua scomparsa, avvenuta per via di una bronchite, Carmen Russo le ha dedicato un messaggio sentito sui social dove ha menzionato anche il marito Enzo Paolo Turchi e la figlioletta Maria. Nel messaggio ha spiegato di aver detto alla figlia che la nonna è volata in cielo ma di non avere la forza di accettare la scomparsa e il dolore dato dalla consapevolezza di non poter più vedere i suoi sorrisi.

Un dolore espresso con rispetto e che è stato seguito da un lungo silenzio. Solo a distanza di tempo Carmen è riuscita a tornare su questo episodio doloroso dichiarando che la scomparsa della madre è giunta dopo una rottura dell’anca e del femore ai quali si sono susseguiti tanti problemi come la bronchite.

Un percorso che ha reso la madre sempre più fragile sebbene grazie alla sua forza non abbia mai smesso di lottare e di vivere per ciò che amava. Un ulteriore insegnamento che Carmen Russo porterà per sempre nel cuore.