Dall’eleganza di Elisabetta Gregoraci alla semplicità di Rosalinda Cannavò: i make up vip da urlo

Elisabetta Gregoraci ha stregato con la sua eleganza, mentre Rosalinda Cannavò conquistato con la semplicità ma quale di questi make up da urlo è il migliore?

I personaggi del piccolo e grande schermo conquistano sempre il loro fedeli sostenitori non sono grazie al talento e alla passione che mettono quotidianamente nella loro professione, ma anche per i loro look e make up. Solitamente le grandi star internazionali diventano un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico, ma bisogna precisare anche le star nostrane sanno difendersi molto bene, anzi.

Basti pensare agli elegantissimi look proposti da Elisabetta Gregoraci al Festival del cinema di Venezia durante il corso di questi anni o a quelli più eccentrici di Ilary Blasi sul piccolo schermo degli italiani. Questi abiti hanno fatto senza dubbio sognare, anche perchè sono abbinati a make up da urlo. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionarne alcuni tra i più belli e chiesto agli utenti della rete quale fosse il loro preferito e la reazione non sono di certo mancate.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci a CheDonna: “Mio figlio Nathan è il mio podio”

Da Rosalinda Cannavò ad Elisabetta Gregoraci: i migliori make up vip da urlo

Prima di rivelare la classifica completa dei migliori make up dei vip nostrani, è bene precisare alcune informazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di voler intrattenere il pubblico della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio sui professionisti in questione.

Tra l’altro, le varie posizioni sono state stilate attraverso una media tra voti positivi e negativi ricevuti ed in fondo a questo articolo trovare tutte le relative percentuali. Detto questo, scopriamo chi ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

LEGGI ANCHE: Rosalinda Cannavò indossa gli orecchini più trendy del momento!

All’ultimo posto troviamo la semplicità di Rosalinda Cannavò. L’attrice ha sempre adottato make up molto semplici, che potessero esaltare il suo incarnato e i suoi bellissimi occhi che hanno fatto breccia nel cuore del grande pubblico che la ama e la segue sempre con affetto. Poco prima di lei, invece, troviamo l’originale make up proposto da Sophie Codegoni che scelto di giocare con eccentriche decorazioni in oro.

Al secondo posto, invece, c’è Belen Rodriguez. Il suo look, semplice ed al tempo stesso elegante, ha colpito gli utenti della rete, che hanno scelto di premiarla con la medaglia di argento. Al primo posto, invece, c’è Elisabetta Gregoraci. La sua eleganza e la sua classe le hanno permesso di aggiudicarsi la medaglia d’oro di questa classifica, segno che ancora una volta ha fatto centro.