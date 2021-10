Avete mai visto la casa di Caterina Balivo? Un vero sogno

Avete mai visto la casa di Caterina Balivo? Un nido da sogno per la conduttrice, il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo, da anni, è una protagonista indiscussa della televisione italiana. Per anni ha condotto trasmissioni di successo targate Rai come Festa Italiana, Detto fatto fino a Vieni da me, l’ultima trasmissione trasmessa da Raiuno e che ha condotto per due stagioni prima della decisione di prendersi una pausa per dedicarsi totalmente alla famiglia.

Caterina Balivo è sposata con Guido Maria Brera con cui ha avuto due figli: Guido Alberto e Cora. Mamma presente e innamorata, per amore della famiglia, ha deciso di mettere un po’ in secondo piano il lavoro.

“Perché sono andata via? Succede che a un certo punto la vita ti ferma. Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Arriva questa pandemia che ha sconvolto tutti. Molte persone ce l’hanno fatta, molte persone purtroppo no. A casa avevo una persona sensibile ed è la persona della mia vita, con cui ho scelto di condividere un percorso, con grande sacrificio perché non è facile tenere unita una famiglia allargata, sembra di stare sulle montagne russe”, ha raccontato la Balivo a Domenica In in un’intervista rilasciata a Mara Venier a febbraio 2021. Con la famiglia, così, la conduttrice trascorre il suo tempo a casa, ma dove vive la famiglia Balivo-Brera?

Casa Caterina Balivo: un nido spazioso e arredato con gusto e semplicità

Caterina Balivo è molto presente su Instagram dove, spesso, pubblica anche foto della sua quotidianità. Dai post della conduttrice possiamo così scoprire qualche dettaglio in più della casa di Roma in cui vive insieme alla famiglia. Nella foto che vedete in alto, alle sue spalle, ha quella che, sicuramente, sarà una cabina armadio con borse e scarpe di diverso genere.

Gli spazi sono molto ampi e illuminati da delle vetrete molto grandi. Il tavolo, invece, è in legno massello, grande e molto spazio per i pranzi in famiglia.

Anche la cucina è molto ampia con uno spazioso angolo cottura in cui la conduttrice si diletta a preparare deliziosi piatti per i suoi bambini.