Diletta Leotta: hair look d’autunno con bellissima treccia super tirata

Diletta Leotta: nuovo hair look d’autunno con treccia! La giornalista sportiva sceglie spesso questa acconciatura per completare i suoi outfit. I vantaggi della treccia? Uno per tutti, quello di mantenere i capelli in ordine!

Tutte pezze per i capelli! Sono il nostro biglietto da visita e facciamo il possibile per mantenerli in salute. Con una chioma sana, robusta e fluente ci sentiamo più belle e sicure. I capelli meritano attenzioni costanti e, in alcuni periodi dell’anno, persino delle coccole extra.

Sarà capitato anche a te di notare che, a fine estate, sono sempre più secchi e spenti. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine. Con l’arrivo dell’autunno, inoltre, molte donne perdono una maggiore quantità di capelli. Per fortuna, tutto si rivolve con una cura rinforzante, a base di fiale energizzanti e rinvigorenti.

Ma l’autunno è anche la stagione in cui, molte di noi, pensano ad un cambio look radicale. Attrici, modelle, social influencer e volti noti della tv fanno a gara per restare al passo con gli ultimi trend.

Diletta Leotta, per esempio, si mostra su Instagram con un bellissimo hair look d’autunno: una treccia iper tirata! L’acconciatura scelta dalla conduttrice radiofonica e giornalista sportiva è perfetta per completare ogni outfit, da quello più glam-chic a quello più casual. Scopriamo insieme tutti i vantaggi dell’intramontabile treccia!

Diletta Leotta hair look autunnale: treccia e coda sono un must have

Se pensiamo all’estate è un trend indiscusso! Ma è gettonatissima anche nel periodo autunno-inverno. Stiamo parlando dell’intramontabile treccia in tutte le sue versioni, classica, laterale, doppia, a spina di pesce, all’olandese etc.

Le trecce, come tutte le acconciature, vengono meglio sui capelli un po’ ‘vissuti’, cioè non troppo puliti altrimenti sarebbero estremamente scivolosi. Quindi, se vuoi sfoggiare una bella treccia, fai lo shampoo il giorno prima.

La treccia perfetta e ben tirata non passa mai di moda. Però, negli ultimi anni, spopolano anche le versioni volutamente un po’ scomposte, addirittura con qualche ciocca svolazzante, per ricreare un look più informale.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez, hair look con le beach waves: perfette per l’autunno!

Per l’autunno 2021 sono due i trend imperdibili: la treccia e la coda di cavallo in tutte le sue versioni, alta, media o bassa, acconciatura che piace molto a Federica Panicucci. Diletta Leotta, volto noto di DAZN, ha recentemente postato su Instagram una foto in cui sfoggia una treccia a dir poco meravigliosa, piena, corposa e super tirata.

Un’acconciatura perfettamente abbinata ad un outfit casual: jeans, maglietta color rosa salmone a mezze maniche e occhiali all’ultimo grido con montatura nera spessa. Se fai una treccia hai un sacco di vantaggi: i capelli restano in ordine, rimedi subito a un bad hair day, è molto comoda per fare sport e ti dona un look più sofisticato ogni volta che vuoi.

Basta un po’ di pratica per fare delle bellissime trecce, pettinature passepartout che stanno bene a tutte e possono essere versatili e creative. Diletta Leotta ha scelto una treccia in versione classica, che è anche un ottimo modo per fare i capelli mossi senza piastra.

Per l’autunno/inverno 2021 la treccia alla francese è l’acconciatura più chic. Parte dall’attaccatura dei capelli e si adatta a qualsiasi look, dai più ricercati per eventi e cerimonie a quelli più informali di tutti i giorni. In rete si trovano tanti video tutorial che aiutano a farla in pochi minuti. Il primo step, comunque, consiste nello spazzolare bene i capelli!

Ma la conduttrice di Radio 105 adora, come accennato poc’anzi, anche la coda di cavallo. La sfoggia spesso nei suoi collegamenti in diretta dai campi di calcio, come inviata di DAZN.

Per gli hair stylist, chi ha un viso regolare, sta bene con tutti i tipi di coda di cavallo. Ed è proprio il caso di Diletta Leotta! Su un viso rotondo, invece, sta meglio una coda alta, ma non troppo scolpita; al contrario, tirare qualche ciuffo (magari ai due lati del viso) aiuta ad allungare un po’ i tratti.

Il Natale è ormai alle porte ed è tempo di pensare al look perfetto da sfoggiare. Se non hai ancora deciso per i capelli, lasciati ispirare dal fantastico mondo di trecce e code di cavallo.

Fai qualche prova dal parrucchiere e scegli l’acconciatura che più ti dona. Con l’hair look giusto puoi sentirti più bella e sicura in ogni occasione, ricordalo!