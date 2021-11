Cecilia Rodriguez, hair look con le beach waves: perfette per l’autunno!

Cecilia Rodriguez, hair look d’autunno: la modella cambia testa e sceglie delle bellissime beach waves, perfette anche per la stagione fredda. Copia il suo stile!

Capelli che passione! Sono il biglietto da visita per eccellenza della sensualità femminile. Non c’è outfit davvero perfetto senza una chioma sana, curata e sistemata a dovere. Per ogni stagione, ci sono sempre dei bellissimi hair look da copiare.

Per l’autunno/inverno 2021 ci sono tante tendenze a cui ispirarsi, tra best seller e novità. Per i tagli, torna protagonista il bob, ovvero il caschetto, in tutte le sue versioni, corto, medio o lungo, dritto oppure scalato, con o senza frangia. Le vip di casa nostra stanno sempre al passo con le ultime mode; Ambra Angiolini, per esempio, ha scelto un bellissimo caschetto lungo con frangia laterale aperta.

Ma non è tutto! C’è l’imbarazzo della scelta anche per la piega: liscia, mossa oppure a onde, quando è fatta bene incornicia il viso, valorizzando i lineamenti. Per l’autunno 2021 c’è un grande ritorno: le beach weaves!

Parliamo delle bellissime onde ad effetto naturale protagoniste dell’estate. Ma le star di tutto il mondo le stanno scegliendo anche per gli hair look della stagione fredda. Un esempio per tutti è Cecilia Rodriguez; l’influencer si mostra su Instagram con capelli lunghissimi e adorabili beach weaves. Scelta azzeccatissima! Se ti piace, copia subito il suo stile.

Cecilia Rodriguez, hair look d’autunno con beach weaves

Cecilia, come del resto la sorella Belen, è sempre molto attenta alla propria immagine. I suoi outfit sono impeccabili, sempre perfetti per occasione. Come spesso diciamo, è la somma che fa il totale.

Lo sanno bene le sorelle Rodriguez, che non lasciano mai nulla al caso: curano tutto nei minimi particolari, dall’abbigliamento agli accessori, passando per make up e capelli.

Per questo autunno Cecilia Rodriguez lancia una nuova tendenza: sceglie le beach weaves, le bellissime onde ad effetto naturale. Si realizzano con semplicità, su tutti i tipi di capelli, e sono perfette per dare più volume alla chioma.

Le beach weaves si possono ottenere in vari modi: con la piastra, con lo spray, con lo chignon, con le trecce e, persino, utilizzando delle forcine. Quando a farle sono i parrucchieri, viene utilizzata la piastra perché, ovviamente, si fa prima. Ed è molto probabile che Cecilia Rodriguez abbia scelto proprio questa opzione.

Ma come dicevamo poc’anzi, ci sono anche del metodi fai da te per realizzare le beach weaves. Analizziamo i tre più gettonati, ovvero quello con lo chignon, quello con le forcine e quello con le trecce.

METODO CHIGNON – Prima ci coricarti, fai uno chignon alto abbastanza tirato e fermalo con un eleatico piuttosto stretto. Dormi così tutta la notte e al mattino, al risveglio, sciogli delicatamente lo chignon accompagnando le due parti della chioma sui due lati delle spalle. Otterrai delle onde bellissime! Ovviamente questo metodo va bene se hai i capelli lunghi o, comunque, non troppo corti; METODO FORCINE – Ideale per realizzare delle beach weaves su capelli corti o di media lunghezza. Ecco come devi procedere: lava e asciuga superficialmente i capelli. Poi suddividili in tante ciocche, arrotola ognuna di esse attorno al dito e fermale sulla nuca con delle forcine. Dopodiché, asciuga in profondità tutta la chioma e mantieni le forcine in testa per 1-2 ore. Successivamente, toglile e districa i capelli delicatamente. Et voilà, ecco le tue meravigliose onde! METODO TRECCE – Si procede, grosso modo, come quello con lo chignon. Dividi la chioma ancora bagnata in due parti e, con ognuna di esse, realizza una treccia. Successivamente procedi con l’asciugatura e, poi, passaci sopra la piastra. Lascia in posa le trecce per qualche ora e, infine, scioglile. Se hai dei capelli molti lisci, sarebbe meglio tenere le trecce tutta la notte, per ottenere delle beach weaves più definite e durature.

Come vedi si tratta di tre metodi semplici e veloci, ideali per ottenere delle meravigliose onde senza l’aiuto del parrucchiere.

Tieni conto che le beach weaves completano bene ogni outfit, da quello più ricercato a quello più casual. Cecilia Rodriguez le adora e, se ti piacciono, fai subito una prova!