Coda bassa: è l’hair trend autunno 2021 che piace a Federica Panicucci

Coda bassa hair trend autunno 2021: ritorna di gran moda ed è tra le acconciature preferite di Federica Panicucci. La presentatrice la sfoggia con diversi tipi di outfit ed è sempre bellissima.

Tutte pazze per i capelli! Facciamo il possibile per averli sempre in ordine e in buona salute. Tutto parte dall’hair beauty routine, che include tutti i prodotti specifici da utilizzare prima durante e dopo il lavaggio.

A fine estate, poi, quasi tutte le chiome sono un po’ più spente. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine. Da ottobre a dicembre hanno bisogno di cure specifiche, perché tendono a cadere più facilmente. Tra i migliori trattamenti ci sono le fiale anticaduta, con azione rinforzante ed energizzante.

Quando i capelli sono sani le acconciature riescono meglio, è un dato di fatto. Tra gli hair trend dell’autunno 2021 c’è l’intramontabile coda di cavallo bassa. E’ molto apprezzata anche dalle vip di casa nostra, perché di abbina bene ad ogni tipo di outfit, da quello più elegante a quello più casual.

C’è addirittura chi ha fatto di questa acconciatura una sorta di marchio di fabbrica; è il caso di Federica Panicucci. Vediamo insieme quali sono i punti di forza delle coda di cavallo bassa e a chi sta bene davvero.

Coda bassa hair trend autunno 2021: sceglila perché è versatile

La coda bassa è tra gli hair trend dell’autunno 2021: sta andando tantissimo, quasi da sostituire il classico ponytail. Si tratta di un’acconciatura molto versatile, si adatta perfettamente anche a chi ha un viso più squadrato. E’ perfetta per ogni occasione, anche quelle più informali.

La coda di cavallo bassa, morbida ed elegante, è tra le acconciature più semplici da fare. Se si desidera avere un tocco più glam, basta semplicemente aggiungere un piccolo particolare che faccia la differenza, per esempio un nastro di velluto o di seta da lasciar cadere lungo le spalle oppure un fermaglio prezioso.

LEGGI ANCHE –> Long blond hair: Francesca Barra incanta con il suo nuovo super look

Tra le vip di casa che apprezzano molto la coda di cavallo bassa c’è anche Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque adora particolarmente questo hairstyle e lo sfoggia sia con tailleur avvitati super chic che con vestiti midi fasciati.

Federica Panicucci, quando fa la coda bassa, non lascia mai scoperto l’elastico, che viene coperto magistralmente dai una ciocca di capelli. Un piccolo dettaglio che fa però la differenza! Questa acconciatura dona molto alla conduttrice di Mattino Cinque, che ha capelli lunghi, lisci e setosi.

È possibile realizzare la coda bassa in maniera molto semplice, scegliendo fra quella classica o vaporosa. In quest’ultimo caso è sufficiente creare un po’ di volume, cotonando la radice con un pettine, senza però dimenticare di spazzolare bene la chioma per evitare che si creino dei nodi.

La Panicucci adora entrambe le versioni. In più, quasi sempre lascia due ciocche a lati del viso. Una piccola accortezza per un look più fresco e dinamico. La coda bassa ammorbidisce i lineamenti, quindi è perfetta per chi ha un viso un po’ più spigoloso; in questo caso, gli esperti suggeriscono di farla un po’ più morbida e scompigliata.

C’è poi un altro aspetto da considerare, non di poco conto: più sono lunghi i capelli e più viene meglio la coda bassa. Ecco perché, quando la fa Federica Panicucci, è sempre impeccabile!

Se anche tu sei un’amante della coda di cavallo, in tutte le sue versioni, tieni a mente questo consiglio. Per scegliere se farla alta, media oppure bassa, guardati di profilo allo specchio.

Se ti accorgi che il mento sporge troppo rispetto alla fronte, il viso è squilibrato verso il basso. In questo caso, la coda di cavallo alta è la soluzione perfetta, perché tende a controbilanciare il mento sporgente. Se, invece, hai la fronte sporgente, allora ti dona di più la coda bassa. Insomma, ad ogni viso la sua coda di cavallo!

In tutte le sue versioni, è un evergreen! Se cerchi spunti per il tuo cambio look autunnale, allora lasciati ispirare dallo stile di Federica Panicucci: raffinatezza e sobrietà sono assicurati!