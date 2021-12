Labbra effetto marmo: è l’ultima moda per il make up Natale 2021

Labbra effetto marmo: è il beauty trend che spopola sui social tra le giovanissime. Per il Natale 2021 il trucco labbra diventa scultoreo, con linee decise e volumi più pieni. Scopri di più!

Tutte pazze per il make up! C’è chi se la cava alla grande con il fai da te e chi, invece, ricorre all’aiuto di mani esperte. In ogni caso, la regola è sempre la stessa: vietato sbagliare, soprattutto nelle occasioni che contano come il Natale.

Manca ormai meno di un mese alla festa più attesa dell’anno! La sua magia è già nell’aria da settimane, con strade e vetrine dei negozi che si vestono di mille luci e colori. Viviamo ancora qualche difficoltà dovuta al Covid-19, ma gli addobbi natalizi tirano su il morale e ci fanno sognare.

Ma è tempo di pensare anche al proprio look, a come migliorarlo in vista delle festività natalizie. Sui social, in particolare su Instagram, si trovano tantissimi spunti per capelli, manicure e make up. E non mancano i consigli preziosi delle influencer per scegliere l’outfit giusto.

Per le labbra, spopola il make up effetto marmo. Impossibile non notarlo! In cosa consiste esattamente? Scopriamolo subito!

Labbra effetto marmo: il make up trend natalizio per osare di più

Detto anche murble lips è la nuova tendenza social. Parliamo del trucco labbra effetto marmo, gettonatissimo per questo Natale. Un beauty look originale ed audace capace di attirare l’attenzione delle fashioniste.

Questo tipo di make up ricrea linee decise e volumi pieni, ispirandosi alla durezza del marmo. Semplicemente perfetto se desideri sfoggiare un look più audace, fuori dagli schemi, durante le festività natalizie.

Ma passiamo ora alla parte più pratica. Ecco tutti i passaggi da seguire per ricreare sulla bocca il trucco marble effect.

Stendi una base opaca bianca utilizzando un pennello per il trucco labbra dal taglio affilato e sottile; Poi passa dopo alla stesura di un colore grigio, distribuendo la nuance su tutte le labbra e ottenere così un bellissimo effetto a venature, che ricreano la superficie del marmo.

Quella appena descritta è la ‘versione base’ delle murble lips. Puoi tranquillamente sostituire il grigio con tonalità più accese quali il rosso, il fucsia, l’arancio e così via. In commercio si trovano rossetti di tutti i tipi, da quelli finish mat effetto sculpting a quelli liquidi dal finish opaco e così via. Hai l’imbarazzo della scelta! La cosa importante è giocare di contrasto, per ricreare sapientemente l’effetto marmo.

Le beauty influencer offrono consigli preziosi per realizzare in modo impeccabile questo tipo di trucco. Per murble lips più appariscenti, quasi tutte suggeriscono che è necessario utilizzare una base luminosa, preferibilmente bianca, per poi procede con l’applicazione di uno o più colori vivaci per disegnare linee sottili e puntini, in modo tale da ricreare le venature del marmo.

Siamo a ridosso del Natale, quindi ti suggeriamo di far prevale l’intramontabile rossetto rosso. Ma ci sono altri colori che fanno tendenza per l’autunno-inverno 2021. Spopolano il rosa, dal nude al pesca passando per il malva, il marrone in tutte le sue sfumature, da quelle più fredde a quelle più calde, fino ad arrivare alle meravigliose tonalità sottobosco.

Per labbra super glamour, puoi fare una bordatura non troppo doppia utilizzando un eyeliner dorato. In alternativa, puoi optare per una meravigliosa finitura silver. Non ci vuole molto ad intuirlo: stiamo parlando di un trucco a dir poco artistico, particolarmente consigliato se devi partecipare ad un party esclusivo e vuoi fare la differenza osando di più.

Le murble lips tutto sono tranne che un tipo di make up sobrio! Quindi, se lo scegli, cerca di compensare mantenendoti più sobria con outfit, manicure e acconciatura. L’imperativo categorico è: brillare ma senza scadere nell’eccesso!

C’è un’ ultima tendenza che vogliamo segnalarti per il trucco delle festività natalizie; sono le labbra effetto bocciolo. Si tratta di un make up trend che si ispira al fascino dell’Oriente, in particolare al trucco delle geishe.

Come vedi gli spunti per il make up labbra non mancano. Scegli bene in base alle tue esigenze, per sentirti più bella e sicura.