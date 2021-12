Emma Marrone ci dà un taglio e fa l’annuncio che scatena i fan

Cambiamenti e grandi annunci per Emma Marrone che spiazza i fans sfoggiando un nuovo look e confermando la notizia più attesa.

Bellissima, sorridente e felice, Emma Marrone riscalda i cuori dei fan nel primo sabato sera di dicembre sfoggiando un nuovo look e confermando la notizia che era nell’aria. Con un sorriso meraviglioso, biondissima e in perfetta forma, la cantante salentina che giovedì 9 dicembre concluderà la sua avventura di giudice di X Factor 2021 con la serata finale, ha scatenato l’entusiasmo dei fans non solo con il suo nuovo look, ma anche con l’annuncio che tutti stavano aspettando.

Emma ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli. Da quando ha partecipato ad Amici, la cantante salentina ha cambiato spesso look dettando mode e facendo innamorare i fan della sua immagine sempre nuova. Stavolta, Emma ha stupito ancora con un taglio netto e deciso.

Il nuovo taglio di Emma Marrone e l’annuncio che tutti stavano aspettando

Dite addio ai lunghi capelli biondi di Emma Marrone. Da qualche tempo, la cantante salentina sfoggiava i suoi capelli biondi di una lunghezza media. Alla vigilia della finalissima di X Factor 2021, però, Emma ha deciso di stupire tutti sfoggiando un taglio corto e sbarazzino che ai fan ha ricordato la Emma di qualche anno fa.

