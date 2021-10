Trend makeup autunno 2021: i migliori rossetti per le rosse. Scegli il tuo

Trend makeup autunno 2021: tutte le tonalità che stanno davvero bene alle rosse. Scegli la tua, per sentirti più bella e seducente.

L’estate è ormai finita ed è tempo di cambiamenti per il makeup. I nuovi trend per per l’autunno 2021 vogliono le labbra protagoniste. La bocca si veste di nuance golose, per un sorriso più sexy che conquista al primo sguardo.

E’ la riscossa delle donne con i capelli rossi, naturali oppure tinti. Le chiome ‘infuocate’ si declinano in tante sfumature; ragion per cui scegliere la tonalità adatta per le labbra non è affatto facile. Ma i rossetti giusti ci sono, eccome! La gamma è vasta e, alcuni colori, sono perfetti per ogni occasione.

Se sei rossa e cerchi un rossetto che ti stia davvero bene, per prima cosa devi considerare la sfumatura della tua chioma. Facciamo un esempio: se i tuoi capelli tendono al ramato, un rossetto troppo freddo non ti valorizza. Se, invece, sono di un rosso scuro, allora opta per un rossetto con una punta di blu, ideale per enfatizzare non solo la chioma ma anche l’incarnato.

Va bene avere delle accortezze nella scelta, ma senza esagerare. Chi l’ha detto che, giacché sei rossa, ti stanno bene soltanto 2-3 tonalità di rossetti? E’ un falso mito da sfatare!

Se scegli un rossetto con texture e finish giusti per te, per i colori puoi spaziare dal corallo, al rosa fino al ciliegia. Ma non solo! Per l’autunno 2021 spopolano le formule mat e vellutate, per un sorriso da vera diva. Ecco tutte le nuance da non perdere.

Trend makeup autunno 2021: i rossetti giusti per le rosse

Le labbra delle rosse si vestono di nuovi colori per l’autunno 2021. In molti casi si tratta di nuance evergreen, sapientemente rivisitate. C’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Ecco quali sono i migliori rossetti per le rosse, per un look perfetto in ogni occasione.

Rosa – Un colore per nulla scontato per le rosse! Per restare al passo con gli ultimi trend, prova il rosa malva, perfetto se vuoi creare un bel contrasto con la tua chioma, senza scadere nell’eccesso. Invece, se vuoi osare di più, allora prova il fucsia, un colore must have che ritorna protagonista questo autunno. Infine, per un look perfetto per ogni occasione, non puoi non provare il rosa nude. Un’ultima cosa: non scegliere un rosa confetto se hai i capelli color rame (naturali o tinti) e una pelle con sottotono caldo.

Questi sono i colori di rossetti must have per l’autunno 2021. Scegli quello più adatto a te, in base ai consigli che ti abbiamo dato. Un ultimo consiglio: pensa sempre nell’ottica di un makeup ben riuscito nel suo complesso.



Quindi, usa le giuste quantità di prodotto. La regola d’oro è: evitare gli eccessi! E vale per il trucco di tutto il viso, dagli occhi alle labbra.