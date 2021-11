Labbra ‘effetto bocciolo’: è il bellissimo make up trend dell’autunno 2021

Labbra ‘effetto bocciolo’: è la moda del momento per il make up labbra. Per l’autunno/inverno 2021 prevalgono naturalezza ed eleganza. Le bocce si vestono di bellissime tonalità sottobosco. Scopri di più!

Le labbra raccontano tanto di noi, della nostra personalità. A seconda di come le trucchiamo, vengono fuori emozioni e stati d’animo. Si vestono di colori accesi e brillanti, se siamo felici oppure di nuance più scure se siamo pensierose, tristi oppure giù di morale.

In estate viene quasi automatico scegliere rossetti più vivaci, dalle tinte pastello, da abbinare ad outfit più freschi e sbarazzini. Ma non è detto che non si possa fare lo stesso nel periodo autunno/inverno!

I nuovi trend della stagione fredda 2021 guardano ai colori della natura. Le bocche si vestono di bellissime tonalità sottobosco e nude. Ma anche l’intramontabile rosso torna ad essere protagonista, in tutte le sue varianti più accese fino al corallo.

In questo primo scorcio d’autunno, si fa strada una nuova preponderante tendenza: il make up labbra evoca i primi boccioli. Merito anche di nuovi lip stick che donano un bellissimo effetto rimpolpante.

Scopriamo insieme quali sono i consigli per truccare bene le labbra questo autunno/inverno. Il Natale è ormai alle porte, magari riesci ad avere qualche spunto interessante per realizzare un bellissimo trucco delle feste.

Labbra ‘effetto bocciolo’: il trend make up per sentirti bella come un fiore

L’autunno/inverno 2021 sarà la stagione dei colori forti, intensi e avvolgenti. Le labbra sono perfettamente contornate, volumizzate quanto basta, e si vestono di tonalità rosse effetto velluto e nuance rubate al sottobosco.

La tendenza che sta già spopolando è quella delle labbra ad ‘effetto bocciolo’. Le bocche diventano quasi un po’ nostalgiche, sembrano voler rievocare la primavera ormai passata. Tutto questo, a livello di impatto visivo, si traduce in labbra sensuali simili ai primi e più teneri petali di un fiore.

I colori più gettonati per il trucco labbra sono il rosso, il bordeaux il raffinatissimo malva, il rosa in tutte le sue versioni, dal nude al pesca, fino ad arrivare al marrone e alle tonalità sottobosco. Queste nuance, vestono le labbra con raffinatezza e rievocano deliziosi boccioli su volti diafani, con una pelle chiarissima ad effetto porcellana.

Per labbra più piene, incredibilmente sexy e di gran classe, i make up artist consigliano di usare lip gloss e lip balm colorati, da aggiungere in piccole quantità al rossetto già steso oppure da utilizzare da soli. Risultato: intensificano il trucco labbra, con effetti effetti rimpolpanti e iridescenti.

L’altro protagonista indiscusso dell’autunno/inverno 2021 è il make up labbra nude. Merita un breve accenno perché sta letteralmente spopolando anche tra le vip di casa nostra. Chiara Ferragni lo adora e lo sceglie spesso per completare look super chic.



Queste sono le ultimissime tendenze del trucco labbra autunno/inverno 2021. Ma, come sappiamo un po’ tutte, è la somma che fa il totale. Quindi, non possiamo non fare un breve cenno alla base viso e al trucco occhi.

Per la prima, il trend che va per la maggiore è quello di una pelle molto chiara, quasi porcellanata. E’ vietato far vedere le imperfezioni! L’incarnato deve essere liscio, compatto. L’effetto finale deve essere quello di un colorito sano e naturale. I prodotti must have sono, primer, fondotinta, cipria, illuminante e blush.

Per il make up occhi, invece, via libera allo smokey eyes, in versione più tradizionale total black oppure nei toni del marrone. Per questo tipo di trucco, ombretto ed eyeliner sono due prodotti irrinunciabili.



L’autunno è il periodo migliore per rivedere il proprio look in maniera complessiva, partendo dall’abbigliamento passando per i capelli, fino ad arrivare al make up. Gli spunti sono davvero tantissimi e soddisfano ogni esigenza.

Manca ormai poco più di un mese al Natale, e fai ancora in tempo ad ispirarti agli ultimi trend, per realizzare un meraviglioso trucco delle feste. Procurati tutti i prodotti, fai qualche prova e scegli il make up che più ti piace.

L’imperativo categorico è: stupire! E, noi, ti abbiamo svelato tutti i segreti per riuscirci al meglio, con eleganza, naturalezza e semplicità.