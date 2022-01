Federica Panicucci e i look mozzafiato della notte di Capodanno!

Federica Panicucci è stata la conduttrice della notte di Capodanno in Musica di Canale 5, e oltre ad averci accompagnato durante gli ultimi istanti del 2021 e i primi del 2022, ci ha regalato dei look mozzafiato! Quali? Scopriamolo insieme!

E un altro anno è passato! Lo abbiamo festeggiato, pianto, sofferto, ringraziato. Lo abbiamo vissuto a pieno, e adesso siamo tutti pronti a viverne un altro, e a prenderci tutte le gioie che il futuro ci regalerà. Per fare ciò abbiamo festeggiato, cantato e ballato l’arrivo del nuovo anno, con la speranza che sia ricco di soddisfazioni e di felicità, nel frattempo noi, facciamo ciò che amiamo di più fare: parlare di moda. Come ogni notte di Capodanno che si rispetti tutte le reti televisive più importanti ci intrattengono durante l’attesa che scocchi la mezzanotte, proponendoci gli artisti più in voga del momento con le loro hit. Anche quest’anno Canale 5 ha ospitato il “Capodanno in Musica” e chi è stata la padrona di casa della serata? Chi è che ha condotto egregiamente e con classe la serata dell’ultimo dell’anno in casa Mediaset? Federica Panicucci! La bella presentatrice, oltre ad essere stata una perfetta madrina della serata, ha sfoggiato dei look incredibili, che non sono passati inosservati! Volete scoprire tutti i dettagli dei look indossati da Federica Panicucci durante la serata “Capodanno in Musica”? Scopriamoli insieme!

Federica Panicucci la consociamo per essere la conduttrice di Mattino 5 e per aver condotto nel corso degli ultimi anni moltissimi altri programmi. Sempre con la sua serietà professionalità e semplicità, doti che la contraddistinguono dagli altri conduttori.

Oggi però non parleremo della sua carriera e del suo lavoro, ma di moda! Perché dopo tutto è questo che facciamo noi: siamo in una guida di stile e amiamo il fashion!

Ebbene si, perché la bella Federica Panicucci per la conduzione del “Capodanno in Musica” in diretta da Canale 5 ha indossato degli abiti elegantissimi, di cui dobbiamo assolutamente parlare!

Scopriamo i dettagli dei look di Federica Panicucci a “Capodanno in Musica”!

Federica Panicucci sfoggia su Canale 5 degli abiti elegantissimi firmati Antonio Riva!

Rosso, nero o bianco? Qual è stato il vostro preferito?

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile di oggi e vediamo i look indossati da Federica Panicucci per la notte di “Capodanno in Musica” di Canale 5!

Il primo abito della serata indossato dalla conduttrice Federica Panicucci è stato un abito in seta rosso, composto da un corpetto scollato a forma di cuore, e una gonna ampia, davanti corta, dietro lunga, con un fiocco i seta rosso sul fianco. Il tutto chiuso da una scarpa modello décolleté rossa.

Il secondo look indossato dalla conduttrice si tratta di un abito di velluto nero, con manica lunga, collo alto, arricciato in vita, con una gonna lunghissima che si apriva in uno spacco vertiginoso all’altezza della gamba sinistra, dal quale si intravedeva uno stivale color oro, con punta e tacco a spillo, con gambale aderente alto fino al ginocchio.

Come ultimo look della serata, Federica Panicucci ha indossato un abito bianco, elegante e serio. Smanicato con scollatura halter, aderente sul corpetto e ampio sulla gonna, la quale si apriva in uno spacco laterale che faceva intravedere una minigonna dello stesso tessuto dell’abito. Il tutto in seta, arricchito di swarovsky, abbinato ad un tacco modello décolleté in color ghiaccio.

Tutti e tre gli abiti sono firmati Antonio Riva, un giovano e talentuoso stilista italiano che si distingue per il suo gusto al limite tra modernità e classicità, tra innovativo e conservatore, e per i propri abiti spesso “costruiti” e voluminosi.

Per concludere, Federica Panicucci ha accostato ai propri look un’acconciatura alzata da uno chignon spettinato, ed un make up elegante, composto da eyeliner nero e rossetto rosso.

