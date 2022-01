Eva Mendes è una delle attrici più affascinanti e talentuose di Hollywood. Ritiratasi da qualche anno dal cinema per dedicarsi ai figli avuti dal marito Ryan Gosling, ora sembra pronta a tornare a recitare! Ma sapete cosa faceva Eva Mendes prima del successo?

Eva Mendes è una delle attrici più avvenenti di Hollywood e con il suo fascino latino ha conquistato milioni di uomini in tutto il mondo. Ma sapete cosa faceva la bella Eva prima di raggiungere il successo?

Eva ha dato il via alla sua carriera nello spettacolo con i video commerciali e i videoclip musicali, partecipando poi con brevi apparizioni in soap opera e serie tv. Il suo definitivo lancio nell’olimpo hollywoodiano è avvenuto nell’acclamato Training Day, film in cui appare completamente nuda.

Dopo il clamoroso successo del suo primo vero film, Eva ha ottenuto altri ingaggi in vari film come Fratelli per la pelle, C’era una volta in Messico e Hitch, dove ha ricoperto il ruolo della protagonista femminileal fianco di un donnaiolo Will Smith. Con il film C’era una volta in Messico ha ottenuto anche una nomination ai Teen Choice Award.

Nel 2006 la famosa rivista Maxim l’ha segnalata al numero 27 tra le Hot 100, mentre nel 2008 viene scelta come testimonial del profumo Obsession di Calvin Klein, che ne conferma definitivamente lo status di icona sexy.

Piccola curiosità: lo spot in cui l’attrice compare senza veli fece molto scalpore negli Stati Uniti, tanto che alla fine venne censurato.

Ma cosa faceva Eva Mendes prima del successo?

Prima di approdare a Hollywood, la conturbante Eva si dedicava ad attività decisamente diverse dalla recitazione.

Lavorava infatti come cameriera in alcuni ristoranti e, per un certo periodo, si è occupata anche di vendere hot dog in una bancarella.

Chi l’avrebbe mai detto!