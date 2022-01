Guance e zigomi cadenti: 3 esercizi miracolosi per rassodarli

By

Guance e zigomi cadenti: 3 esercizi incredibili per rassodarli in poco tempo e con sforzi minimi. Rimarrai soddisfatta dei risultati ottenuti già dopo poche settimane. Non ti resta che provarli!

Un viso sano, disteso e curato è un’arma di seduzione potentissima, quasi una sorta di biglietto da visita. Ogni donna farebbe carte false per avere un incarnato perfetto, liscio e luminoso. Purtroppo, però, con il tempo la pelle cambia. Perde tono ed elasticità, come conseguenza di una minore produzione nel corpo di elastina e collagene.

Spesso, i segni di questa metamorfosi sono visibili già dopo i quarant’anni. Compaiono le odiatissime rughe, soprattutto nelle zone di contorno occhi, fronte, labbra e zigomi. Man mano, anche le guance diventano cadenti; il loro rilassamento pregiudica l’estetica del volto, che assume così un’aria più stanca.

Risollevare le guance e gli zigomi attraverso la ginnastica facciale è fondamentale per avere un aspetto giovane e sano a qualsiasi età. Come fare? La risposta è semplicissima: basta ricorrere alla sempre apprezzata ginnastica facciale!

Alcuni esercizi, se eseguiti correttamente e con costanza, possono dare risultati pazzeschi. In questo articolo, vogliamo soffermarci su quelli appositamente studiati per rivitalizzare guance e zigomi cadenti. Se combatti da tempo con questi inestetismi senza successo, allora stai leggendo l’articolo gusto. Scopri subito tutti i dettagli!

Guance e zigomi cadenti? Ecco 3 esercizi top imperdibili!

Stanca del tuo viso con guance e zigomi cadenti? Le hai provate quasi tutte senza grossi risultati? Tranquilla, ti diciamo come dare una svolta, sperimentando tutti i benefici di una buona ginnastica facciale.

LEGGI ANCHE –> Guance cadenti? Il contouring ti salva dal più comune errore di make up!

Per essere tonici, i muscoli dell’area facciale, così come quelli di tutto il corpo, vanno allenati con costanza. Inutile praticare esercizi casuali, magari mettendosi a fare smorfie davanti allo specchio. Non si ottiene granché!

Se vuoi migliorare davvero l’aspetto del tuo viso, allora ecco 3 esercizi strepitosi che devi assolutamente provare. Li elenchiamo di seguito, spiegandoti anche come eseguirli correttamente.

Esercizio guance e zigomi tonici – Posizionati davanti allo specchio, chiudi gli occhi, mantieni la bocca chiusa e prova a sorridere in maniera esagerata per circa 10 secondi. Dopodiché, riapri gli occhi e riposati, massaggiando delicatamente gli zigomi con le dita, con movimenti circolari. Ripeti l’esercizio ad occhi aperti, scoprendo i denti mentre sorridi. Cerca di mantenere più alti che puoi gli angoli della bocca. Massaggia nuovamente le guance per rilassare i muscoli. Ripeti l’esercizio 10 volte; Esercizio guance piene ed elastiche – Cerca di gonfiare le guance più che puoi e usa le dita di una mano per chiudere la bocca e fermare l’aria in uscita. Contemporaneamente, con l’altra mano, cerca di spingere le guance in dentro. Mantieni questa posizione, sorridendo per 10 secondi. Infine, rilassa le guance e ripeti l’esercizio per 10 volte. Risultato: il tono della pelle viso migliorerà tantissimo; Esercizio zigomi alti e sporgenti – Avere zigomi ben definiti è il sogno di quasi tutte le donne, forse te inclusa. Prima di ricorrere al bisturi come ultima spiaggia, puoi provare ad eseguire questo esercizio. Ecco come devi procedere: posizionati davanti allo specchio e mima con la bocca una grande “o”. Mantieni la posizione per almeno 5 secondi, trasformando la “o” in una “a”. Fatto questo, attendi altri 5 secondi e, poi, rilassa la bocca. Puoi fare questo esercizio anche tutti i giorni, l’importante è eseguirlo 10 volte.

Tutto questo per quanto attiene alla ginnastica facciale. Ma sappi che puoi rassodare guance e zigomi anche con altre buone pratiche. In primis, seguendo un’alimentazione più equilibrata a base di frutta, verdure e ortaggi. Se necessario, puoi associare degli integratori specifici, per migliorare tono ed elasticità della cute.

Anche i cosmetici possono fare la loro parte; ecco perché ti suggeriamo di scegliere delle creme ricche di antiossidanti e principi attivi tonificanti. Tra le migliori, ci sono quelle a base di acido ialuronico.

Infine, ti consigliamo di non sottovalutare il potere dei massaggi. Eseguirne uno correttamente ogni giorno, nella zona guance-zigomi, può stimolare la circolazione, migliorando così l’ossigenazione dei tessuti. Risultato: una pelle più tonica ed elastica!

Metti in pratica questi consigli ed avrai buoni risultati in poco tempo. Il tuo viso acquisterà un’aspetto più giovane e fresco e tu ti sentirai più bella e sicura.